"Me motiva...": La positiva racha de Mario Salas ante U. de Chile que ilusiona a Colo Colo

Tras el receso por las elecciones en Chile, vuelve el Campeonato Nacional y en Colo Colo prestarán especial atención al duelo del Ñublense de Mario Salas ante U. de Chile.

Es que los albos, que recibirán a Deportes Iquique, son líderes del certamen (a la espera del fallo por la denuncia de la U) con dos puntos sobre los azules y claman por una ayudita del Comandante.

Justamente, el DT de los Diablos Rojos posee un positivo registro enfrentando al Romántico Viajero. El ex entrenador albo fue claro que a la hora de enfrentar el duelo, “yo no le voy a dar una mano a Colo Colo, se la voy a dar a Ñublense y eso me motiva”.

La positiva campaña de Mario Salas ante la U

El DT Mario Salas ha enfrentado a U. de Chile en 18 partidos, dirigiendo en las bancas de Colo-Colo, U. Católica, Huachipato, Magallanes y Ñublense. Este es el resumen de su campaña ante los azules:

10 victorias

4 empates

4 derrotas

39 goles a favor

25 goles en contra}

Mario Salas en Ñublense /Photosport

Colo Colo tiene 63 puntos, mientras la U posee 61. Por su parte, Ñublense también está obligado a obtener un buen resultado, ya que pelea por el cupo a copas internacionales.

Los chillanejos tienen 40 unidades y están novenos en la tabla, a un punto de Coquimbo, quien hasta ahora ocupa la séptima plaza y estaría abrochando el último cupo a Copa Sudamericana.

En cuanto a los equipos que luchan por el título, los albos podrían dar la vuelta olímpica este domingo si vencen a Deportes Iquique y U. de Chile no logra vencer a Ñublense. Esto, porque a falta de una fecha, ya no podrían alcanzarlos en la cima.