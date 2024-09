La suspensión del partido que Colo Colo iba a jugar contra Universidad Católica el próximo viernes 13 de septiembre, a raíz de la decisión de las autoridades gubernamentales, desató mucha rabia en el mundo del fútbol

Gonzalo Fouillioux habló del tema en TNT Sports, asegurando que el torneo nacional pierde gracia. “El fútbol chileno no se puede jugar de noche. Lo más tarde para jugar son las 18 horas. Ahora el hincha de la UC está enojado con justa razón”, manifestó de entrada.

Eso sí, cree que “la generalidad hay que abordarla, pues hay dos criterios distintos, uno para torneo nacional e internacional. Sería bueno entender por qué el 13 de septiembre no se pueda jugar y el 17, más cerca del 18, sí se pueda jugar a la hora que diga Conmebol”.

“Es Lamentablemente el fútbol no logre defenderse, no hay peso, está todo desprestigiado y deciden que no se juegue”, manifestó culpando a la ANFP por no defender los derechos del certamen local.

Colo Colo y la Católica no podrán jugar el próximo viernes en el Monumental

Colo Colo y la U pelean el título a la distancia

Para Fouillioux el gran problema es que el título del Campeonato Nacional pierde mucha efervescencia por culpa de estas decisiones de las autoridades.

“La definición del torneo pierde naturalidad, la gracia de ver la tabla fecha a fecha es ver que los equipos pelean se meten presión”, comenzó señalando.

Agregó el periodista “qué sentido tiene que después la U tenga 26 partidos jugados y Colo Colo 23, en un torneo que podría estar a un punto de diferencia. Colo Colo estará 7 puntos atrás, no logro comprender las decisiones que se toman”.

Al final habló para defender a los hinchas. “La idea de los buenos horarios es por la gente. Pero con Conmebol se puede jugar como si fuera otro país. Si el partido es a las 16 lo ponen a las 14 y al final está la gente al medio”, indicó.