Racing Club salió campeón de la Copa Sudamericana y parte importante de la campaña fue gracias a Gustavo Costas. El DT logró sacarle rendimiento a un plantel cuestionado y conquistó el importante torneo continental con figuras como Gabriel Arias y Maxi Salas.

El ex delantero de Palestino llegó como uno de los refuerzos que generaban dudas, pero finalmente se transformó en titular y en la final ante Cruzeiro fue determinante en el triunfo por 3-1.

Por lo mismo el delantero destacó la labor de Costas por cómo motivo a todo el equipo para dar lo máximo. Un punto de locura que también vivió en su estadio en Palestino cuando justamente fue dirigido por Costas.

El tema es que el ariete reveló una particular anécdota con el adiestrador y que marca su pasión por Racing. “Un día llegue a Palestino y llevé una polera roja. Él me dijo no podes entrar con la remera roja. Yo soy de Racing y no podes entrar. No te quiero ver más con una cosa roja”, recordó entre risas el delantero haciendo alusión a su fanatismo por Racing y que el rojo representa a Independiente, el rival de toda la vida.

¿Cómo le fue a Gustavo Costas en Palestino?

El DT trasandino dirigió en 2022 y alcanzó a estar en 31 partidos. De los cuales fueron 12 triunfos, 10 empates y 9 derrotas. En total marcó 43 goles y al termino de dicho año pasó a ser entrenador de la selección de Bolivia.

Gustavo Costas dirigió en Palestino y luego se fue a la selección de Bolivia.

“La verdad que me voy en deuda porque quería dejar a Palestino más arriba todavía. Teníamos las herramientas, pero nunca pensé que se nos iban a caer nueve jugadores seguidos”, lamentó Costas en su salida del Tino.