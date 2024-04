Francisco Arrué piensa que el Audax Italiano ha dado un paso adelante en cuanto a nivel desde su llegada. Pero eso no ha pudo volver a refrendarse en los resultados tras la clara victoria a Cobreloa. De hecho, en la 10° jornada del Campeonato Nacional 2024 sufrieron una derrota ante un equipo que aparenta ser un rival directo.

Cobresal se impuso por 1-0 ante los itálicos en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida. El gol de Diego Céspedes marcó la diferencia a favor del equipo dirigido por Gustavo Huerta. “¿Sintió que hubo más apoyo?”, fue la pregunta que el periodista Laurencio Valderrama le hizo a Pancho Arrué.

“¿A usted le parece que hubo más apoyo?”, retrucó el DT de los audinos. “A mí no me parece. Pero el hincha puede venir al estadio y manifestarse como quiera. Todos trabajamos para sacar esta situación adelante y que esto funcione”, introdujo el exentrenador de San Marcos de Arica.

El DT de Audax Italiano hizo una petición a los hinchas. (Felipe Zanca/Photosport).

Y prosiguió en su intervención. “Entendemos que esto es fútbol y siempre uno le pide al hincha incondicionalidad. Pero no todos son incondicionales. Seguramente hay algunos que nos apoyan, no quiero generalizar. El ambiente no es el mejor cuando uno viene acá a jugar. Esperamos que eso se revierta en algún momento”, lanzó Arrué.

Francisco Arrué solicita mejor trato a la barra de Audax Italiano

Francisco Arrué sabe que los resultados de Audax Italiano no son un motivo de alegría para los fanáticos de los Tanos. Pero también siente que esa rabia no siempre llega en forma de energía positiva a la cancha. “Entendemos que los hinchas se quieren manifestar”, dijo el otrora mediocampista que pasó por los tres clubes grandes del fútbol chileno.

Francisco Arrué frente a Cobresal. (Felipe Zanca/Photosport).

“Pero nos gustaría que se hicieran sentir también contra el rival. A veces lo hacen contra nosotros mismos de local y eso por supuesto que juega en contra”, admitió Arrué, quien ya había tenido un ciclo como director técnico hispano. Y encontró su segunda oportunidad luego de la abrupta salida de Walter Erviti.

Cerró sus palabras con una petición que acompañó de un elogio para su plantel. “Esperamos que nos apoyen. Tenemos que ajustar algunas cosas para ganar. El equipo hace buenos partidos, hemos ido subiendo en nivel desde que llegamos”, afirmó Arrué. Desde que eso ocurrió, Audax Italiano cosechó tres derrotas, un empate y una victoria. El próximo encuentro en casa será frente a Colo Colo en la 12° jornada del certamen local.

Así va el Audax en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Audax Italiano está en una peligrosa 14° posición en la tabla del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 10 partidos.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!