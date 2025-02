En octubre de 2024 la boxeadora nacional, Daniela Leona Asenjo, se coronó campeona mundial Silver, del Consejo Mundial de Boxeo (WBC); derrotando, en aquella oportunidad, a la kazaja Angelina Lucas en Turquía.

La boxeadora valdiviana, de 34 años, enfrentará a la mexicana Tania “La Finita” García, una joven promesa del boxeo internacional de 25 años, oriunda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

¿Dónde ver la pelea de la Leona Asenjo?

La pelea de Daniela Leona Asenjo vs Tania García, será este sábado 22 de febrero en el Coliseo Municipal de Valdivia, pero también se podrá ver la pelea de manera online en www.benbru.cl, comprando previamente la entrada.

La apertura de puertas comenzará a las 16:00 horas y a las 17:00 se iniciarán los combates amateurs, nacionales e internacionales, mientras que a las 19:00 será el turno de los combates profesionales.

La pelea estelar, en la que Asenjo defenderá su título mundial, está programada para las 22:00 horas y se disputará a 10 rounds.

Publicidad

Publicidad

Con relación a la preparación física, la Leona señaló: “No he parado de entrenar; junto a mi equipo, estamos trabajando muy duro para mostrar la mejor versión de mí y la evolución que hemos logrado en este deporte Esto es un aprendizaje constante, así que dejo a toda la gente invitada: no falten, asistan, porque garantizan un gran espectáculo”, indicó Asenjo.

ver también Daniela Asenjo peleará en Coliseo Municipal de Valdivia: Entradas

Leona Asenjo es campeona mundial de boxeo

La valdiviana ganó el título mundial de boxeo WBC World Silver Champion en Estambul, luego de derrotar a la kazaja Angelina Lukas.

Recordemos, que el combate fue en Turquía en octubre de 2023, instancia en la que la chilena, luego de 10 rounds, logró superar por los puntos a su contrincante, lo que le permitió quedarse con el cinturón de dicha categoría.

Publicidad

Publicidad

“Saludos a Valdivia, a mi gente de Chile, gracias por ver la pelea. Muchas gracias, amigos, tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos. Me siento bien, feliz y contenta, la mano respondió. ¡Lo logramos, mi gente!”, declaró la pugilista tras el combate.