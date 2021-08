El programa Me Late se la jugó este lunes con un ranking Top 5 sobre las que se rumorea son las actrices "más pesadas" de la televisión chilena y el espacio de TV+ no se contuvo en nada para apuntar a las reconocidas figuras.

Hay tres antecedentes previos para este ranking. En abril pasado, Cecilia Gutiérrez desclasificó sus malas experiencias entrevistando actores viralizándose por sus dichos; luego los panelistas del mismo programa de TV+ revelaron sus malas experiencias también conversando con distintos intérpretes; mientras que la semana pasada el actor Jorge Zabaleta aseguró medio en broma, medio en serio que los actores "tenemos todo el derecho a ser unos hueo*** desagradables".

Por eso, ahora el periodista Luis Sandoval elaboró un ranking con actrices que cuentan con un perfil, como secreto a voces, de ser difíciles a la hora de tratar con ellas.

"Dicen que no todo lo que brilla es oro y dicen que en la televisión no todo lo que se ve es verdad. Porque dicen que hay famosos y famosas bien pesaditos. De esos que son bien culiparados, que no miran a nadie y se han ganado la fama de ser bien chupetes de fierro. ¿Pero quienes son las actrices que se han ganado la fama de ser poco simpáticas?", se cuestiona Luis Sandoval en su lista.

En el quinto lugar, el panelista de Me Late ubicó a Claudia DiGirólamo, sobre quien postuló que "en los ochentas y noventas era la verdadera reina de las teleseries, pero según las malas lenguas la actriz que dio vida a miles de personajes habría sido poco simpática en su época de oro. ¿Sabe quien la echó al agua? La Carola Arregui".

Luego, apareció en el ranking Aline Kuppenheim, "linda, talentosa, exitosa y dicen que cobraba millones por sus papeles. Peeeeero también las malas lenguas la han definido como una actriz conflictiva, serie, disciplinada y muchas veces antipática. Este año volvió a la palestra después de que se supo que, supuestamente, cuando Cristián de la Fuente actuaba en las teleserie de Canal 13 varios actores le hacían bullying porque le decían que era mal actor y que estaba ahí sólo por ser lindo".

"Francisca García-Huidobro reveló que era Alien Kuppenheim quien le pegaba recortes de diario a Cristián de la Fuente con las críticas a su trabajo en su camarín", añade Sandoval.

Las protagonistas del Top 5 de Me Late con las actrices "más pesadas" de la TV chilena.

En el tercer puesto figura la actriz de Mega Luz Valdivieso, "quien se ganó la fama de ser bien collar de melones, ya que a ella no le gustaría nada de lo que tenga que ver con ser famosa, dar autógrafos, sacarse selfies, dar entrevistas, salir en la farándula".

Paola Volpato aparece en el segundo lugar, sobre la que "dicen que la sonrisa no sería su gran aliada. Que sabe lo que vale y que no soportaría que nadie le venga con cosas. Dicen que los productores, cuando la ven, llegan a tiritar. No ve que es de las actrices que ganaría más en Mega, por eso ella llega pisando bien fuerte; si no le gusta una escena, tienen que repetirla, que muchas veces el ambiente se corta con navaja".

El primer lugar fue para la actriz de Los 80s y pareja de Max Luksic, Loreto Aravena, "dicen que desde que comenzó a pololear con uno de los dueños de Canal 13 para muchos, Loreto habría cambiado del cielo a la tierra. Incluso, aseguran que una vez tuvieron que repetir una escena ya que no le gustaba como se veía en pantalla".

"Dicen que tiene muy pocos amigos en televisión y que, tras el estallido social, varios actores y actrices se habrían alejado de ella", culmina el informe de Sandoval.

