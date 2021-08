Jorge Zabaleta y la licencia que pueden tomarse los actores: "Tenemos todo el derecho a ser unos hueo*** desagradables"

Otra distendida conversación tuvo Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta a través de Instagram, y fue este último quien lanzó una frase para el bronce en cuanto a las licencias que se pueden tomar los actores.

En su encuentro virtual, que contó con la presencia de la también actriz Mariana Loyola, Zabaleta habló del vínculo de amistad inmediato que se gestó entre ellos, cuando compartieron roles en la teleserie Machos.

Fue entonces que Saavedra les cuestionó de entrada: "¿Y siempre se llevaron bien o no?".

Algo que obtuvo una confirmación inmediata de parte de Loyola, quien sentenció: "Siempre". Fue "automático", recalcó Zabaleta.

"Si poh, automático", continuó Mariana. "Es que nos dan como ataques de risa además. Nos reímos mucho".

"Así como hay gente que se mira y se lleva mal altiro, que eso también ocurre", advirtió Jorge siguiendo el hilo de la conversación.

Entonces, vino la confesión de Pancho Saavedra que detonó todo. El animador de Lugares que Hablan aseguró que "yo con un par de animadores me he mirado y nos hemos caído pésimo".

Sin embargo, no quiso dar nombres, aunque le insistieron, porque "añana va a salir en todas las hueás", alertó Saavedra.

Mientras Loyola lo entendió, Zabaleta arremetió: "¿En serio? Eso como que los animadores yo creo que son más celosos, envidiosos, no sé. Son más lateros".

"¿Y los actores? Verdad que los actores son tan simplecitos poh hueón", se burló Saavedra.

"Nosotros trabajamos con nuestras emociones, ¿cachai?", defendió entre risas Loyola. Y siguiendo el tono cómico, Zabaleta recalcó que "nosotros tenemos todo el derecho a ser unos hueones desagradables".

Pero Loyola quiso frenarlo, advirtiendo que "nadie tiene derecho a ser desagradable, sobre todo cuando trabajas en equipo".

Pero Jorge ya estaba en el carro de las tallas e insistió con que "trabajamos con las emociones, con miles de cosas. Y después nos vamos con las emociones para la casa".

"No, ¡qué lata! No. Me cargan esos actores, me carga, me carga esa onda. No. Eso es latero. ‘Estoy súper afectado...'", rebatió la actriz.