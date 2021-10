Rafael Olarra dejó la grande en la antesala del vital duelo entre la selección chilena y Venezuela por Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, cuestionando duramente los méritos futbolísticos de Ben Brereton.

El artillero de Blackburn Rovers fue trascendental en el triunfo de La Roja ante Paraguay en San Carlos de Apoquindo, dejando la vida en cada pelota, buscando, regateando e incluso marcando uno de los goles de la jornada, sin embargo, el talento de Big Ben no ha logrado convencer a todos.

Si hace poco fue Fantasma Figueroa quien quemó todo al tratar a Brereton de "tronco", esta vez el encargado de criticar al delantero de 22 años fue Rafa Olarra, que desató la guerra con su análisis en ESPN Chile.

"Es plausible lo que es su actitud. Eso el jugador lo tiene o no y es difícil crear cuando no se tiene. Ese ángel del que habla (Martín) Lasarte. Pero me gustaría más, poniéndome un poco negativo, hablar de sus capacidades futbolísticas", dijo.