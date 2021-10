La selección chilena volvió a ponerse en carrera en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 gracias a su victoria sobre Paraguay, triunfo que tuvo a Ben Brereton Díaz como autor de la apertura de la cuenta y favorito en el análisis de los hinchas.

Pero los expertos también le dan crédito y especialmente Cristián Basaure, quien explicó las características del aporte a la Roja que ha significado el delantero de Blackburn Rovers desde su incorporación en junio: "Ha encontrado su lugar en el mundo"

"Ben es un futbolista muy táctico. Claramente no es Alexis Sánchez o Arturo Vidal, en su técnica individual no es un tipo exquisito, no te va a gambetear para sacarse a tres futbolistas. Pero la cultura táctica que tiene es importante para complementarse con la magia que tiene Alexis, con ese pase filtrado, con la claridad de Arturo Vidal, con el pase preciso de Charles Aránguiz. Es un complemento y eso el tipo lo ha sabido llevar muy bien", subraya el analista de Redgol en La Clave.

La capacidad de asociarse ha marcado su contribución. "Recuerdo el gol a Bolivia en Copa América, la jugada que hace con (Eduardo) Vargas en el gol a Uruguay y también tienen que ver con un entendimiento del juego", sentencia el ex futbolista profesional.

"Ben Brereton no es para vender la pomada"



En el análisis, Cristián Basaure reconoce que Ben Brereton "ha sabido encajar en el funcionamiento de la selección. Tiene un ADN: como que vino y tácticamente encajó muy bien. Y eso es un mérito, sacando todo lo que contagia y todo lo que corre", valora.

Es que el plano testimonial y sentimental es muy importante en el impacto que ha tenido el futbolista inglés. "Lo dijo (Martín) Lasarte y estoy muy de acuerdo. Para mí tiene un ángel distinto, por lo que entrega, por lo que irradia", calibra el análisis.

Se trata de una conducta positiva que sólo trae buenas noticias para la Roja hasta el minuto: "Es cero vendehumo, no me genera esa sensación de que cuando levanta los brazos es para vender la pomada, si no que está convencido", advierte el comunicador.

"La verdad es que Brereton ha sido un gran aporte. Cuando no es asistido, no es uno que vaya a ganar el partido solo. Alexis Sánchez en su mejor momento se sacaba a dos jugadores y metía un gol al ángulo, o Arturo Vidal metía un remate desde fuera del área. Son tipos que pueden marcar diferencias de manera individual. Y a Ben no lo veo en esa faceta", agrega.

Pero para Basaure, su misión es más colectiva. "Lo veo como complemento, un finalizador del buen funcionamiento de Chile, que se necesitaba y que en definitiva marcó el primer gol. Me gusta mucho su enfoque, su forma de enfrentar un partido que era muy jodido, y que ha tenido un potenciamiento en su carrera luego de venir a la selección chilena", completa.

