Este jueves arranca la crucial triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 para la selección chilena. El equipo nacional tendrá una dura tarea en esta pasada, donde está obligado a vencer a Perú, Paraguay y Venezuela para seguir soñando con la clasificación.

El equipo de Martín Lasarte llega complicado a los choques de este mes de octubre y necesita con urgencia empezar a sumar. Con Machete y en 10 partidos, solo se ha ganado uno, lo que deja en claro que se necesita una jornada inspirada.

Y uno de los que llega en su mejor momento es Ben Brereton Díaz. El delantero del Blackburn Rovers ha sido la gran figura de su equipo en la actual temporada de la Championship de Inglaterra, donde ya lleva 10 goles y es uno de los máximos artilleos del certamen.

Pero pese a ello, hay algunos que no le tienen ninguna fe. Así lo demostró Marco Antonio Figueroa, quien días atrás en conversación con Prensa Fútbol aseguró que para los hinchas "es el ‘Bam Bam’, pero es un tronco". Sus dichos no pasaron desapercibidos y este miércoles Juan Cristóbal Guarello se encargó de responderle.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, el periodista encaró al técnico y le recordó el paso de uno de sus dirigidos cuando estuvo en la UC. "Hace una semana el Fantasma Figueroa dijo que Brereton es un tronco y él trajo a Gilberto Palacios (jugó 6 partidos y no anotó goles)".

Tras ello, Guarello salió a respalda a Brereton Díaz. "Todos sabemos las limitaciones que tiene, no es habilidoso, sabe jugar. Toca una pelota y trata de armar una jugada, tiene potencia, gol, está en un buen momento".

"No es Marcelo Salas, pero es lo mejor que tenemos y tiene que jugar. Un entrenador y ex delantero como el Fantasma, qué gana con decirle tronco. Por último, entre los mismos del ambiente podrían ser más cuidadoso. Seguro que Ben no sabe quién es", agregó.

Finalmente recalcó que si bien Brereton Díaz no es un gran nombre en el extranjero, es el que vive uno de los mejores presentes en todo el fútbol chileno. "Sabemos que no es Zlatan o Lukaku, pero no tenemos ninguno mejor y está en buen momento".

