Junior Firpo, nuevo pupilo de Bielsa en Leeds: "No me gusta el fútbol, me aburre"

El ex Barcelona, Junior Firpo, arribó al Leeds United de la Premier League como uno de los refuerzos más resonantes y por expresa petición de Marcelo Bielsa.

El dominicano nacionalizado español no tuvo demasiadas oportunidades en el equipo blaugrana, por lo que decidió marcharse.

Tras dos años en aquel equipo, se sinceró: "Fue una oportunidad que quizás me vino demasiado pronto. Han sido más bajos que altos por así decirlo".

"Soy un tío que nunca me voy a engañar a mí mismo y si he hecho algo mal o bien, soy el primero en decirlo y en saberlo. Al final he estado dos años en el Barcelona, que no hay muchos jugadores que tengan la oportunidad de decirlo", añadió.

El lateral de 24 años reconoce que no la pasó bien en el equipo blaugrana: "Quiero volver a enamorarme del fútbol. He pasado dos años un poco... no te voy a decir que mal porque llegas a casa y tienes a la familia, pero en lo futbolístico he estado un poco sin ganas de nada. Sin ganas de jugar, sin ganas de divertirme como siempre lo he hecho".

Finalmente, sorprendió con una confesión: "Yo lo que siempre he buscado jugando al fútbol es divertirme, pero yo no soy un apasionado real del fútbol. A mí no me apasiona el fútbol. Yo no veo fútbol. Prefiero hacer otras muchas cosas a ver fútbol. Yo jugando me dejo la vida, pero porque soy muy competitivo, pero luego no me gusta verlo. Me aburre".