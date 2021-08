Colo Colo tuvo para golear en el primer tiempo ante Unión Española y finalmente sufrió para ganar 1-0 por el Campeonato Nacional. Pero no sólo por lo apretado del marcador, sino porque durante el desarrollo del partido perdió por lesiones a Jeyson Rojas, Joan Cruz y Gabriel Costa. Eso sin contar a Leonardo Gil, que quedó fuera de la convocatoria en la previa por precaución.

Pero Gustavo Quinteros, DT del Cacique, es optimista. “Jeyson Rojas, Joan Cruz y Gabriel Costa salieron lesionados, pero no creo que ninguno sea de gravedad. El que no esté para el miércoles, debería estar para el sábado. Igualmente tenemos jugadores preparados para reemplazarlos”, relató.

Profundizando, el entrenador sentenció que “será difícil repetir el equipo el miércoles en la Copa Chile, tenemos tres jugadores lesionados. Costa fue un golpe, no debería tener problema, pero el tema de Cruz y Rojas, que son dos juveniles, es algo más muscular. Hay que ver cómo reaccionan y los estudios. Esperamos que no sea nada grave. Uno fue por un mal esfuerzo y el otro por fatiga porque viene jugando bastante. Pero tengo fe que se recuperarán pronto”.

Finalmente, recalcó del Colorado que “Gil nos da mucho fútbol, habilita, pero lo cuidamos por una pequeña lesión muscular, vamos a ver si está para el miércoles o si no lo usaremos el fin de semana. No es grave. A Parraguez le estamos dando todas las herramientas en entrenamientos, en amistosos, para que se pueda poner mejor, más rápido, para que sea convocado. Hoy estuvo convocado Valencia que hace un tiempo no venía y jugó, cada día está mejor. Esos amistoso entre semana son para estos jugadores, los queremos rápidos, con fútbol para cuando el equipo los necesite”.

Colo Colo lo pasó mal con los lesionados ante Unión. | Foto: Agencia Uno

“Colo Colo hizo un primer tiempo perfecto”



Pasando al desarrollo del partido de Colo Colo ante Unión Española, Gustavo Quinteros quedó feliz con el rendimiento de su equipo en los primeros 45 minutos, donde se creó innumerables ocasiones de gol.

“Con lo que hicimos en el primer tiempo debió haber mucha más diferencia en los goles. El primer tiempo fue fantástico, perfecto, tuvimos seis, siete u ocho. El equipo responde, juega bien en cualquier cancha, trata de ganar, es protagonista, genera situaciones y estoy muy conforme. El segundo tuvimos un par, pero ellos se vinieron con todo, no estuvimos precisos para aprovechar los espacios. Ellos con centros que no fueron con mucho peligro nos complicaron, pero debimos sellarlo el primer tiempo”, analizó.

Finalmente, el DT dijo que “hemos fortalecido el juego aéreo, hemos trabajado mucho en las transiciones, cuando atacábamos no quedábamos bien. Ahora estamos firmes, sólidos, nos generan poco y generamos mucho. Hemos mejorado en la solidez defensiva y eso nos dio confianza para buscar los resultados”.