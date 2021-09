La Fiestas Patrias arrancaron con todo este año, y la familia del fútbol chileno se alista para festejar como corresponde. Aunque hay algunos, como el entrenador Jorge Garcés, que no son para nada simpatizantes de la algarabía que genera el dieciocho.

El estratega nacional conversó este viernes en exclusiva con Redgol, donde aseguró que las celebraciones del mes de la patria no son para nada lo suyo.

"Soy poco amigo de estas festividades. No me llaman mucho la atención porque no bebo tampoco", explicó.

Fue en ese contexto donde además el entrañable Peineta reveló la que hasta ahora era una anécdota desconocida para el balompié criollo, y que ocurrió durante sus días como director técnico de Santiago Wanderers hace dos décadas.

"En 2001 no tuvimos festividades con Wanderers. Ese año los jugadores estuvieron enojados conmigo una semana entera porque no les di descanso. No me hablaron en una semana", confesó.

Garcés reveló que en las Fiesta Patrias de aquel entonces "entrenamos 18 y 19 (de septiembre) en doble jornada, para que no se me arrancaran".

Eso sí, y pese a la rabia inicial de los jugadores Caturros, el estratega aclaró que tuvo sus razones para hacerlo.

"Les decía yo que a fin de año íbamos a celebrar (por el campeonato), algo que muchos otros tendrían que mirar desde afuera. Y así fue", dijo con orgullo a Redgol.

Afortunadamente para el espíritu festivo no toda la familia del fútbol chileno afronta el 18 como Jorge Gárces, ya que la mayoría prefiere disfurtar de las bondades de una buena parrilla junto a los suyos.

El plantel Caturro de 2001 no tuvo descanso alguno en Fiestas Patrias bajo el mando de Peineta Garcés.

"Hay que celebrar como corresponde el día nacional. Y yo estoy tres días celebrando con la familia. Igual con un poquito de cuidado, porque hay que mantener la imagen esbelta que tenemos", reveló Nano Díaz entre risas.

Otro que también festeja cuidado la línea es el capitán de Cobresal, Rodolfo González, quien aseguró que pasará las fiestas "con la familia, tranquilo. Seguro vendrán mis suegros y fijo un asadito y empanadas por ahí. Se cuida la dieta pero igual se hace algo".

"Haremos convivencia, pero como tenemos partidos seguidos en la Primera B no da mucho como para desordenarse. Harta dieta, el 19 en la mañana estaremos con pesa en mano", confesó risueño el DT de Magallanes, Nico Núñez.

Por último el preparador físico de Deportes La Serena, Ítalo Traverso, se tomó con humor los festejos y aseguró que buscará 'colarse' en algún asadito con VHC.

"Voy a hablar con Víctor Hugo Castañeda que vive acá para que me invite. Y obvio que con Ivo (Basay). Algo tiene que caer", cerró riéndose.