Alexis Sánchez vive horas claves para definir su próximo destino tras salir del Inter de Milán. El Niño Maravilla terminó la Copa América y disfruta de sus vacaciones mientras su futuro comienza a aclararse.

En las últimas horas se conoció que el tocopillano le dio el “Sí” al Olympique de Marsella para volver a Francia. Esto le permitiría cumplir con su deseo de seguir jugando en Europa, aunque tras revelarse la situación en Inglaterra el Arsenal, su viejo amor, tuvo un gesto que sacudió todo.

Y es que justo cuando parecía que el Niño Maravilla tenía todo listo para sumarse al OM, los Gunners aparecieron en el horizonte con publicaciones en redes sociales. Unas a las que el chileno respondió y con las que dejó claro que le seduce el poder volver por un último baile.

Arsenal revive el arribo de Alexis Sánchez y desata ola de rumores

Alexis Sánchez disfruta de sus últimos días de vacaciones antes de sumarse a su próximo club. A pesar de que no hay nada oficial, todo indica que el Niño Maravilla jugará por el Olympique de Marsella en la temporada que viene, aunque su deseo parece ser otro.

Alexis Sánchez no olvida al Arsenal a pesar de los años lejos. Foto: IMAGO.

Y es que en medio de su búsqueda de equipo, este miércoles el Arsenal le hizo un guiño que ilusiona a los hinchas. A través de sus redes sociales el elenco inglés celebró que un día como hoy, pero hace ya 10 años atrás, el chileno era presentado oficialmente.

Hasta ahí parecía una efeméride más de las que acostumbran los clubes con sus figuras del pasado, pero las cosas se pusieron interesantes después. El propio Alexis Sánchez respondió al gesto en su cuenta de Instagram con un “Gunners” junto a un corazón.

¿Eso fue todo? Claro que no. Más tarde el Niño Maravilla compartió un video de su etapa en la Premier League con la canción “In this shirt” de The Irrepressibles, popular viral en el último tiempo. Sin embargo, más que utilizar la parte del tema más conocido, eligió uno con una frase que deja claro su deseo: “En esta camiseta, puedo ser tú. Estar cerca de ti por un tiempo”.

El gesto sin duda ilusionó tanto a los hinchas chilenos como a los Gunners, aunque por ahora las cosas no pasan más allá de cariños por redes sociales. El chileno sigue esperando para sellar su acuerdo con su próximo club y en Inglaterra han dejado escapar dos torneos en la recta final por falta de experiencia. Una que el tocopillano podría sumar.

Alexis Sánchez por ahora se deja querer y espera a que su representante le encuentre un nuevo equipo. El Niño Maravilla termina sus vacaciones cuidando sus viñas antes de meterse con todo en lo que será la próxima temporada.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en el Arsenal?

Alexis Sánchez vivió su mejor momento y jugó su mayor cantidad de partidos por un club junto al Arsenal. En su paso por los Gunners el Niño Maravilla disputó un total de 166 encuentros oficiales, anotando 8′ goles, aportando con 43 asistencias y alcanzando los 13.556 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en la última temporada?

En su última temporada con el Inter de Milán, Alexis Sánchez logró disputar un total de 33 partidos oficiales. En ellos marcó cuatro goles, otorgó cinco asistencias y llegó a los 1.110 minutos en la cancha.

