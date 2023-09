La selección chilena puso fin a las primeras dos jornadas dobles de la Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. ¿El saldo? Una amarga caída en la visita a Uruguay y una igualdad sin goles recibiendo a Colombia.

Fue en la previa al duelo ante los cafeteros que Alexis Sánchez y Ben Brereton protagonizaron un curioso momento captado por la señal de Chilevisión. El atacante el Inter de Milán enérgicamente le dio indicaciones al nacido en Inglaterra, todo para entenderse bien en la cancha del Monumental.

Si uno se queda con los imágenes, pareciera que Ben no terminó de entender del todo a Alexis. Es entendible, el británico todavía no habla del todo el español, por lo que la comunicación con el resto de sus compañeros no es del todo fluida.

Sin embargo, los que se animaron a descifrar lo que Alexis Sánchez le dijo a Brereton fueron los amigos de Doblao, quienes en su estilo tiraron en sus redes sociales varias teorías en torno a la charla entre ambos.

Mira el especial doblaje de Doblao con Alexis Sánchez y Ben:

Cabe recordar que Alexis tuvo su regreso en el duelo ante Colombia tras ni siquiera viajar a Uruguay para el inicio de estas Eliminatorias. Habrá que ver si para la próxima fecha doble el Niño Maravilla llega con más ritmo de competencia.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena por las Eliminatorias?

Las próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas será en octubre de este año. Ahí la Roja enfrentará a Perú como local y Venezuela de visita, donde disputará seis puntos claves rumbo al Mundial de 2026.

¿Cuál es el rendimiento de Eduardo Berizzo en la Roja?

Lamentablemente los números del argentino en la banca de la selección no son de los mejores. De trece partidos apenas ha ganado tres, empatando otros cinco y perdiendo cinco, dejando un tristísimo registro de 35,9% de rendimiento.