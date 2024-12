El tocopillano no ha podido mostrar su talento en cancha y se ha tenido que contentar con un aporte a la distancia en Udinese.

Alexis Sánchez y su larga ausencia en Udinese: "Sufro, no te imaginas lo que es estar afuera"

Se suponía que la rompería en el club de su ingreso a Europa. Sin embargo, la espera se ha hecho larga para Alexis Sánchez. El Maravilla no ha conseguido minutos en el Udinese, debido a una dura lesión.

Sin embargo, asoma el sol en el horizonte. El chileno tendría fecha de ingreso en las canchas de Italia. Según aseguró el gerente deportivo del Udinese, Gianluca Nani, en enero podríamos tener de vuelta a Alexis.

¿Cómo han sido estos meses de espera para el tocopillano? Claramente, complejos. Este lunes por la noche conocimos un poco más de lo que ha vivido el chileno en esta larga ausencia.

Cena de fin de año: habla Alexis Sánchez

Para amenizar y tener un buen cierre de año, Udinese celebró una cena. En aquella ocasión, el Niño Maravilla habló de lo que han sido estos meses de ausencia en las canchas.

“Estoy bien. Me están exigiendo todos los días en los entrenamientos. En enero definitivamente me verán jugar, ya estoy casi listo. Solo necesito un poco de condición física, pero estamos ahí“, aseguró Alexis en medio de la cena.

“Sufro con los partidos porque a uno le gusta jugar. Toda mi vida siempre he jugado fútbol y me encanta. No te imaginas lo que es estar fuera del campo“, añadió.

Alexis estaría listo en enero.

“Cuando entre a la cancha quiero darle una mano al equipo. Queremos ganar y estamos en el camino correcto. Amo al Udinese, vine aquí por los hinchas. No puedo esperar a volver al campo y ganar para ellos“, cerró Alexis Sánchez.