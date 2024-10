La espera ha sido larga, pero todo indica que está llegando a su final. Alexis Sánchez afina los últimos detalles para poder hacer su reestreno con la camiseta del Udinese luego de 13 años brillando por distintos clubes en Europa.

El Niño Maravilla regresó a su primer amor por esas tierras para ayudarlo a pelear por cosas importantes luego de estar al borde del descenso en la temporada pasada. Sin embargo, su sueño se vio complicado por lesiones que lo han mantenido al margen.

La situación tenía preocupado a los hinchas y a Ricardo Gareca, quien no lo ha podido tener en la selección chilena para las Eliminatorias Sudamericanas. Pero todo indica que en noviembre sí podrá hacerlo, ya que el chileno dejó un mensaje que ilusiona a todos.

Alexis Sánchez avisa que estará de vuelta pronto

Alexis Sánchez ha tenido un complejo regreso al Udinese luego de no hacer pretemporada. El Niño Maravilla pagó cara la demora en dar una respuesta al club y se terminó lesionado en sus primeros días, lo que lo tiene alejado hace meses de las canchas.

Alexis Sánchez afina los últimos detalles para reestrenarse con el Udinese. Foto: Udinese.

Pero no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, por lo que el tocopillano cuenta los días para saltar al campo de juego nuevamente. El club ya ha dejado en claro que su retorno ocurra en los primeros días de noviembre y, mientras alista su vuelta a los trabajos con el plantel, dejó un importante aviso.

A través de su cuenta de Instagram, Alexis Sánchez publicó un video recordando sus mejores jugadas con Arsenal y Barcelona. Ahí, además de gambetas y golazos, dejó una frase que ilusiona a todos.

“De vuelta pronto“, señaló el goleador histórico de la selección chilena. Y es que, si las fechas se cumplen, podrá sumar minutos en el choque con la Juventus este fin de semana. Si no es así, ya estará listo para jugar ante Atalanta el domingo que viene, justo antes de la doble fecha de eliminatorias.

La situación tiene más que atento a Ricardo Gareca, quien lo considera el principal líder de su proceso al mando del Equipo de Todos. Ahora sólo queda esperar si consigue jugar y así cortar con una sequía de minutos que le ha pesado a nuestro país.

Alexis Sánchez no quiere dejar de perder especio en un Udinese que está dando que hablar en Italia. Su vuelta a las canchas está muy cerca y los hinchas ruegan para que pueda estar con la selección chilena en los duelos claves de Eliminatorias Sudamericanas en noviembre.

¿Debe estar Alexis Sánchez en la nómina de Chile a pesar de llegar con pocos minutos? ¿Debe estar Alexis Sánchez en la nómina de Chile a pesar de llegar con pocos minutos? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo puede redebutar Alexis Sánchez en Udinese?

Alexis Sánchez prepara su redebut con el Udinese luego de su paso por el club entre 2008 y 2011. En aquella aventura logró disputar un total de 112 partidos oficiales, dejando 21 goles y 20 asistencias en los 7.565 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Udinese?

A la espera del retorno de Alexis Sánchez, Udinese se enfoca en su próximo desafío en la Seria A. El próximo miércoles 30 de octubre desde las 14:30 horas el Zebrette visita al Venezia.