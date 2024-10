Los chilenos no han logrado sumar minutos en casi la mitad de la temporada y la situación preocupa incluso al técnico. Kosta Runjaic incluso les dejó un aviso para cuando estén listos

Alexis Sánchez y Damián Pizarro ilusionaban a todo Chile con jugar juntos en el Udinese. Ambos llegaron al Zebrette esta temporada para pelear en la Serie A, pero las cosas han estado muy lejos de lo que se esperaba.

Lesionados han complicado tanto al Niño Maravilla como al Haaland de Macul, lo que los ha mantenido lejos de las canchas. Y si bien el último ya ha estado en la banca, su estado no es el mejor, lo que tiene triste al técnico.

Kosta Runjaic habló en conferencia de prensa previo al duelo con Cagliari y aprovechó de referirse a los lesiones. Ahí no sólo lamentó que no puedan estar, sino que les dejó un preocupante aviso de cara al futuro.

DT de Udinese deja importante aviso a Alexis Sánchez y Damián Pizarro

La situación de Alexis Sánchez y Damián Pizarro tiene en alerta a los hinchas. Ninguno de los dos ha logrado sumar minutos por culpa de las lesiones, por lo que tendrán una dura tarea si quieren ganarse una camiseta de titular.

Damián Pizarro y Alexis Sánchez han tenido que ver la temporada de Udinese desde lejos. Foto: IMAGO.

Este jueves Kosta Runjaic habló con los medios y fue consultado por Florian Thauvin, donde aprovechó de lamentar las lesiones que lo afectan, chilenos incluidos. “No podemos hacer nada con los heridos“, dijo el DT.

“Thauvin no estará con nosotros, veremos si estará para el próximo o el siguiente. Por cómo juega es importante que esté al 100%, porque es un jugador que afronta muchos duelos. Si todavía tiene dolor no podrá entrenar y por lo tanto no podrá estar en forma”, añadió.

Pero eso no fue todo, ya que al hablar de Rui Modesto, quien no suma minutos muchos con él a pesar de jugar con su selección, el técnico de Udinese sorprendió. “Es una decisión compleja, no es fácil insertar nuevos jugadores en esta etapa“, lanzó con una clara advertencia para los que han estado sin jugar.

En esa misma línea, reconoció que “necesitamos tiempo, mientras nos falten jugadores y sigamos cometiendo estos errores no podremos estar al 100%, pero hasta ahora estoy satisfecho. Sobre todo, el equipo debe estar compacto en el campo y veo muchos factores positivos en esto, pero todavía tenemos trabajo por hacer”.

Finalmente adelantó que el cargado calendario que se les viene permitirá rotación, pero con la duda de si los chilenos aparecerán. “Habrá algunos cambios, pero no puedo decir quiénes serán ni cuándo“.

Udinese por ahora sigue recuperando a Alexis Sánchez y Damián Pizarro para que puedan sumarse al plantel. Ambos necesitan tener minutos lo antes posible no sólo por su futuro, sino que también por la selección chilena, que los espera con urgencia.

¿Cuál es el próximo partido del Udinese?

Con Damián Pizarro como alternativa y Alexis Sánchez recuperándose, Udinese se enfoca en su próximo partido en la Serie A. Este viernes 25 de octubre desde las 13:30 horas el Zebrette recibe al Cagliari.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Serie A?

Así marcha Udinese en la tabla de posiciones del Calcio: