El delantero se operó antes de sumarse al plantel y, si bien ha logrado ver acción en un amistoso, no ha hecho su debut oficial. Desde Italia avisan por qué no está siendo considerado.

Damián Pizarro es, quizás, la gran promesa que tiene el fútbol chileno para el futuro. El delantero la rompió desde su debut en Colo Colo y dio el gran salto al firmar con el Udinese, club al que llegó a mitad del 2024.

Sin embargo, en su arribo a Italia el atacante debió someterse a una cirugía de la que ya se recuperó, pero que le ha complicado las cosas. Con casi la mitad de la temporada ya definida, todavía no hace su debut oficial con el Zebrette y todo indica que no tiene para cuando.

Y es que luego de haberse recuperado de los problemas físicos que lo afectaron en las últimas semanas, en Italia revelaron que su situación es compleja. De hecho, adelantan que todavía no será considerado para sumar minutos y puede que cierre el 2024 sin ver acción.

Damián Pizarro deja más dudas sobre su estado en Udinese

Damián Pizarro está viviendo un complejo momento, el que preocupa a Udinese y también a la selección chilena. El delantero es una de las cartas para el ataque del futuro de la Roja, pero por ahora no pasa más allá de eso al no ser considerado en el Zebrette.

Damián Pizarro se ha tenido que conformar con ver los partidos de Udinese desde el banquillo. Foto: IMAGO.

Mondo Udinese reveló la razón por la que el chileno no está siendo tenido en cuenta por Kosta Runjaic. “Damián Pizarro sigue trabajando por separado y aún no puede incorporarse de forma continua al grupo del equipo y al Udinese. De hecho, el futbolista chileno se encuentra de baja por tiempo indefinido. Este fin de semana empezó con el equipo, pero a pesar de un resultado que le habría dado espacio a sus jugadas, no pudo entrar”.

El sitio remarca que “contra Cagliari todavía debería sentarse en las gradas. La oportunidad es tenerlo de regreso lo antes posible y, sobre todo, verlo en el campo de juego afrontando un campeonato decididamente complejo como la máxima categoría italiana”.

Un panorama que Calcio Udinese también confirma. “Damián Pizarro se encuentra actualmente recuperándose luego de una paralización de tres meses debido a la extirpación de un quiste óseo. Situación que hay que seguir con mucha atención, pero el chileno parece cada vez más cerca de regresar: el delantero centro, sin embargo, tendrá que encontrar una mejor condición atlética”.

Quedará esperar ahora para saber si finalmente el artillero logra ponerse a tono para la alta competencia y así hacer su estreno oficial. Una situación que ruegan también en la selección chilena, donde Ricardo Gareca necesita goles con urgencia.

Damián Pizarro sigue trabajando con todo para estar en su mejor condición y así debutar con Udinese. El delantero es una de las cartas para el futuro de nuestro país, pero por ahora no tiene para cuándo volver a las canchas.

¿Cómo le fue a Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro dejó Colo Colo y partió a Udinese luego de haber disputado un total de 58 partidos oficiales. En ellos anotó 12 goles, aportó con 8 asistencias y alcanzó los 3.565 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Udinese?

Sin Damián Pizarro ni Alexis Sánchez, Udinese pone la mira en su próximo partido en la Serie A. Este viernes 25 de octubre desde las 13:30 horas el Zebrette recibe al Cagliari.