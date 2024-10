El ex delantero de Colo Colo fue protagonista, mientras que no hubo rastro del Niño Maravilla en un registro publicado por el club. Por ahora, ambos están sin minutos esta temporada.

Si bien la temporada ya ha avanzado casi en la mitad, ni Alexis Sánchez ni Damián Pizarro han logrado hacer su debut con el Udinese. Los chilenos no lo han pasado bien con las lesiones y, por ahora, han tenido que ver desde lejos a sus compañeros.

El Zebrette ha tenido un prometedor inicio de campaña en la Serie A, por lo que los hinchas ruegan ver a los criollos en la cancha. Pero mientras ellos esperan por su oportunidad, el club sigue adelante con sus cosas. Y una de las que estaba pendiente era la foto oficial.

Durante este miércoles el Bianconeri publicó un registro de lo que fue la sesión fotográfica con el plantel para la temporada 2024/25. Sin embargo, hubo una situación que llamó mucho la atención de los hinchas chilenos: si bien el Haaland de Macul dijo presente, el Niño Maravilla no se vio ni por si acaso, lo que encendió alarmas.

Damián Pizarro se luce mientras Alexis Sánchez “desaparece” en foto oficial de Udinese

Alexis Sánchez y Damián Pizarro vivieron una jornada importante con el Udinese. El club tomó la foto oficial al plantel 2024/25, donde los chilenos debieron posar junto a sus compañeros.

Alexis Sánchez no apareció en el video de la foto oficial de Udinese y los hinchas quedaron con dudas. Damián Pizarro sí lo hizo. Foto: Udinese.

Pero si bien todavía la imagen no ve la luz, el club publicó un registro donde se puede ver algunos detalles. Junto a hinchas abonados, los jugadores se tomaron la fotografía, pero sólo se ve a uno de los nacidos en nuestras tierras.

Para sorpresa de muchos, Damián Pizarro fue protagonista pero Alexis Sánchez no apareció en el video. La situación llamó de inmediato la atención de los fanáticos nacionales, aunque hay una explicación para ello.

Si bien no se ve en ningún momento del registro, el Niño Maravilla sí estuvo presente y participó de la foto oficial. No obstante, el Udinese ha optado por no mostrarlo mucho hasta que no esté listo para volver a entrenar y ahí sí sacarle todo el jugo posible.

Por ahora, las fotos de ambos jugadores ya están en el sitio oficial del elenco italiano. Eso sí, quedará esperar ahora a que el propio club revele la imagen para ver cómo es que se ven los dos criollos.

Alexis Sánchez y Damián Pizarro siguen esperando por su oportunidad para debutar esta temporada con Udinese. El Niño Maravilla está en el final de su recuperación, mientras que el ex delantero de Colo Colo ruega para que llegue el momento.

¿Cuál es el próximo partido de Udinese?

Sin Alexis Sánchez aún y con Damián Pizarro esperando su oportunidad, Udinese pone la mira en su próximo partido. Este viernes 25 de octubre desde las 13:30 horas el Zebrette recibe al Cagliari por la Serie A de Italia.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Serie A?

Así marcha Udinese en la tabla de posiciones del Calcio: