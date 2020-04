Nuevo interesado en Alexis Sánchez: "La Roma lo quiso y puede ir de nuevo por él"

La situación de Alexis Sánchez está complicada. Inter de Milán le bajó el pulgar a la compra definitiva del pase del chileno, que se encuentra a préstamo y deberá regresar a Manchester United al cabo de la presente temporada.

Sin embargo, la prensa europea ha levantado nuevas opciones para su futuro, que van desde el Atlético de Madrid hasta el West Ham United. Lo cierto es que todo dependerá de la negociación que tengan con los Diablos Rojos.

La indefinición ha levantado nuevos candidatos y uno viene de Italia. Se trata nada menos que de la Roma, señalado como posibilidad por el connotado periodista de mercado Gianluca di Marzio.

"Roma quería firmar a Alexis Sánchez el último verano (europeo), por lo que pueden volver por él", sentenció en conversación con Sky Sports.

"Lo único cierto es que Inter no quiere retener a Alexis, así que no comprarán su pase. Al final del préstamo, Alexis volverá a Manchester United y no sé si Ole Gunnar Solskjaer lo quiere en el equipo o le permitirá conversar con otros clubes", profundizó el reportero.

Lo concreto es que la Roma tiene un acotado número de delanteros (Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Nikola Kalinic yJustin Kluivert) por lo que necesitará engrosar sus filas para la próxima temporada.

El equipo de Paulo Fonseca se fue al receso con el quinto lugar de la tabla de posiciones, en la lucha por alcanzar un lugar en la Champions League para la próxima temporada.