Una particular semana ha tenido Arturo Vidal no solo en lo futbolístico, donde anunció goles en Colo Colo, si no que por sus incendiarias declaraciones contra Ricardo Gareca, los nominados a la Roja y hasta Rodrigo Goldberg.

En relación al DT de la selección chilena, el King disparó con todo criticándolo por no llamarlo a la doble fecha eliminatoria, diciendo que es el mejor en su puesto. Por ello, desde Argentina saltaron a cuadrarse con el Tigre y le cayeron con todo al chileno.

Precisamente, el popular y polémico periodista Pablo Carroza encendió sus redes apuntando contra el volante colocolino por el trato a Gareca, diciendo que “jugás bien a la pelota, pero como chamuyás tanto y con la boca muchas veces te mandaste 10 millones de cagadas”.

“Jugador retirado”: las duras palabras contra Vidal

El periodista con más de 300 mil suscriptores en YouTube le dio con todo a Arturo Vidal y encendió al público argentino diciéndole al chileno que “toda tu vida fuiste un put…, un fiestero”.

“Hoy sos un jugador retirado, y por eso Gareca no te convoca. Además de las cuestiones de indisciplina, no solamente tuya sino de gran parte de esa famosa Generación Dorada a la que vos hacés mención”, gritó Pablo Carroza.

Y como el comunicador no dejó títere con cabeza, de paso repasó a los compañeros que pidió el Rey Arturo en la nómina, diciendo que Gareca lo que busca es una nueva generación”.

“Lo que busca es una renovación, busca un aire fresco, busca una selección que no esté contaminada justamente por tipos como vos”, cerró, llenándose de comentarios ácidos de sus compatriotas en redes sociales.