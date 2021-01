José Sulantay defiende con garra a Arturo Vidal tras ser tratado de "gordo": "Es lógico que tenga un declive"

José Sulantay, técnico de Arturo Vidal en la selección chilena sub 20, analizó el momento de su ex pupilo en el Inter de Milán, donde recientemente fue criticado por un supuesto sobrepeso.

El DT chileno coincidió en que el rendimiento del ex Barcelona no es el mismo que en su juventud y le recomendó ser consciente de su condición actual para superar el momento con resiliencia.

"Arturo debe estar un poco agotado. Él ya tiene 33 años y llegó con casi 20 años a Europa. Entonces está dentro de la lógica de la vida que tenga un declive. No se puede jugar siempre a un gran nivel, en ningún sentido", señaló Sulantay.

Luego, le aconsejó: "Ahora lo que tiene que hacer es tener una capacidad psicológica para darse en cuenta que su condición no es la mejor".

Vidal fue criticado por su rendimiento en el último duelo ante la Roma (Foto: Getty)

"Son cosas que los jugadores enfrentan, tienen que estar preparados no sólo por las cosas bonitas. Si lo están criticando es porque no está dando el nivel que se esperaba... Pero no se puede rendir a 100 por ciento en forma estable, cuesta mucho", aseveró.

El King Arturo había sido criticado este lunes por el ex defensor del Inter, Francesco Colonnese, quien cuestionó su condición física, tras sus últimos partidos con la neroazzurra.

"Vidal debe demostrar que es un jugador del Inter. Estoy seguro de que no es lo que vi de él en la Juventus. Además, parece que está con sobrepeso. Tiene que volver a su nivel", dijo Colonnese.

Arturo Vidal tendrá la posibilidad de reivindicarse este miércoles a las 11:00 AM, cuando el Inter visite a la Fiorentina de Erick Pulgar por la Coppa Italia.