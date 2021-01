La Gazzetta compara a Arturo Vidal con el hígado a la veneciana y lo bautiza como Mister Scudetto

La prensa italiana habla permanentemente de Arturo Vidal, y no pierde la ocasión para darle un coscorrón. Hoy fue el turno de La Gazzetta dello Sport, que en una extensa crónica revisa las altas y bajas del paso del King por el Inter de Milán.

El diario rosa pone al mediocampista chileno como pilar de la campaña del cuadro lombardo al título de campeón de la liga italiana, el Scudetto, que hace nueve temporadas está en poder de la Juventus de Turín. Inter quiere cortar la racha.

"Vidal divide opiniones como el hígado a la veneciana. Lo adoras o lo detestas", sentencia la publicación, que después enumera los errores que ha cometido el King desde que saltó de Cataluña a la Lombardía.

El gol perdido ante Atalanta, la responsabilidad en dos tantos del empate en casa contra Borussia Mönchengladbach, la expulsión por reclamos ante Real Madrid y hasta el penal cometido contra el Crotone son las fallas remarcadas por La Gazzetta.

También se incluyen sus gestos al enfrentarse a la Juventus. El saludo a jugadores emblemáticos como Giorgio Chiellini, el abrazo con el técnico Andrea Pirlo y el hecho de no celebrar el gol, "no muy estratégicos hacia el sensible pueblo nerazzurro".

Luego recuerda la respuesta que viralizó el chileno en redes sociales. "¿Erré un gol? Cuando haga uno, anotaré diez", dijo después del partido contra la Roma. Saltó de emergencia ante Fiorentina por Copa Italia y marcó, y luego ratificó la pólvora contra la Juve.

Arturo Vidal abrazó a su amigo Andrea Pirlo después de la victoria de Inter sobre Juventus. Foto: Getty Images

Y aquí viene lo bueno. "Pensar que Vidal ha vuelto repentinamente a sus años dorados puede ser tan peligroso como encontrarse con él en la cancha, pero ahora que la pista se pone dura, puede hacer una gran contribución", reflexiona.

"Beneficiándose paradojalmente de la eliminación de las copas europeas, de la que Vidal se siente responsable, desde mediados de febrero los rivales locales tendrán torneos internacionales, mientras Inter y Vidal se concentren en el Scudetto", avizora.

Y termina con una proyección que nos gustaría ver hecha realidad, ya que se trata "del título que Vidal ganó durante ocho temporadas consecutivas, entre 2011 y 2019, con la Juve, Bayern Múnich y Barcelona".

Por eso lo llama Míster Scudetto: "Mientras más lo criticas, más se levanta. Míster Scudetto Vidal no quiere perder el hábito", encabeza.