Inter de Milán vs Fiorentina: Horario, cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO a Arturo Vidal y Alexis Sánchez juntos en Serie A

Un partidazo de aquellos tendrán los hinchas chilenos cuando este sábado 26 de septiembre Inter de Milán y Fiorentina animen un imperdible por la segunda fecha de la Serie A de Italia, esto porque será el reencuentro de dos referentes de la Selección Chilena en un mismo equipo.

Casi 14 años han pasado desde que Alexis Sánchez y Arturo Vidal jugaron juntos en el mismo club, obviando claramente la Roja donde han sido estrellas del bicampeonato y la Generación Dorada. Desde el Colo Colo de Claudio Borghi en 2007 que ni el Niño Maravilla ni el King comparten cancha, algo que tendrá un segundo capítulo esta semana.

En el debut de Inter en el Calcio 2020-2021, ambos chilenos serán considerados en la convocatoria y solo dependerá de Antonio Conte si verán minutos al mismo tiempo en el Giuseppe Meazza de Milán. Duelo histórico y que los encontrará con la Fiore, donde se desempeña el también seleccionado Erick Pulgar, aunque lo más probable es que cambie de club este año.

Lo que si verá Vidal además del tocopillano a su lado, será a uno de sus grandes amigos en el futbol: Frank Ribery. El crack francés fue compañero de Arturo en el Bayern Múnich y se hicieron muy amigos, por lo que las emociones están aseguradas en este encuentro que será histórico para el futbol chileno e internacional.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Fiorentina por Serie A?



Inter de Milán vs Fiorentina se enfrentarán este sábado 26 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.

Alexis y Arturo se reencontraron en el Inter esta semana y podrían tener este sábado su primer duelo juntos en Europa. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Inter de Milán vs Fiorentina?



Inter de Milán vs Fiorentina será transmitido en televisión en vivo por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Inter de Milán vs Fiorentina?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Inter de Milán vs Fiorentina, podrás hacerlo en ESPN Play.