Esteban Paredes está disfrutando al máximo su regreso al estadio Monumental. El Tanque se entrena junto al plantel de Colo Colo en la semana previa al Superclásico, para lo que será su despedida junto a los hinchas albos.

El delantero y goleador histórico del fútbol chileno animarán un amistoso ante Colón en la Ruca, donde contará con varios invitados de lujo. Uno de ellos será Arturo Vidal, quien pese al partido de la selección chilena con Paraguay, se las arreglará para estar.

Este martes en conferencia de prensa, Esteban Paredes habló de lo que será su partido de despedida y se mostró más que emocionado. "Se nos viene una fiesta. Le agradezco a la gente del club por permitirme esto".

"Estoy un poco emocionado, porque estamos a nada del partido y hoy fue mi primer entrenamiento con el plantel. Espero que sea un lindo recuerdo que quede para mí y para toda mi familia", agregó el ex Visogol.

Esteban Paredes no escondió su sentir por compartir junto al plantel de Colo Colo. "Se me ha hecho difícil. Hoy venía muy nervioso, como en mi primer día de clases. Genera nervios, uno no quiere molestar, porque ya no pertenezco al plantel. Agradezco que me permitan a mí ser parte del plantel".

Esteban Paredes y los invitados a su despedida

Días atrás se conoció la lista de jugadores vigente y retirados que acompañarán a Esteban Paredes en su despedida. La lista dejó algunas dudas, por lo que el propio artillero se encargó de dar a conocer a quién ha invitado.

"Al primero que llame fue Pailita y a lo mejor puede jugar. Estará American Sound y en esta semana me va a contestar también Princesa Alba. Será una fiesta esperamos también que al primer equipo de Colo Colo le sirva el partido ante Colón de Santa Fe, sobre todo por la Copa Libertadores", dijo.

Ahí, Esteban Paredes reveló a su estrellas invitadas. "De los jugadores invitados puedo confirmar a Arturo Vidal, Ezequiel Miralles, Gonzalo Fierro, Julio Barroso y Jaime Valdés. Esperemos que la gente lo pase bien, porque es para ellos".

La aparición del King en la lista ha dado que hablar y más ahora. El volante espera entrar en la lista de la selección chilena para el amistoso del 27 de marzo con Paraguay, dos días antes de la despedida del Tanque. Si recibió el permiso de Eduardo Berizzo, de seguro en el Flamengo no estarán muy contentos, ya que su viaje es para acompañar a la Roja.

Pero esto también abre otra posibilidad. Arturo Vidal puede quedar fuera de la nómina del Toto para el duelo con los Guaraníes, siendo la única chance que le permita integrarse a los invitados del ex Visogol.

Esteban Paredes prepara su despedida junto a Colo Colo en el estadio Monumental. El goleador histórico del fútbol chileno quiere una fiesta a lo grande y espera contar con el apoyo de los hinchas, a los que hizo felices a punta de goles.