Arturo Vidal sueña con Boca Juniors: "Siempre he querido sentir lo que es jugar en La Bombonera"

Todo hace indicar que Arturo Vidal se quiere dar la vuelta larga si se trata de volver a Chile. Desde España ha reiterada un montón de veces que quiere jugar en América, Flamengo y ahora Boca Juniors.

Al parecer Colo Colo y el mismo Rodelindo Román tendrán que esperar unos años más para contar con los servicios del King, quien se deja querer con los clubes grandes del continente americano.

En conversación con Nexo de ESPN, Arturo Vidal reveló uno de los sueños que tiene con una institución grande como Boca Juniors.

Arturo Vidal en Boca Juniors

“Todos sabemos lo que es Boca en Argentina. Los jugadores que han pasado por ahí. No he tenido nunca la oportunidad de jugar en la Bombonera. Ni con Colo Colo ni con otro equipo. Siempre he querido sentir lo que dicen que se siente allí. Todos sabemos lo ganadores que son en Boca. La gente... sería un sueño. Ahora mismo estoy tranquilo”, expresó.

Para finalizar agregó que Gary Medel ha sido importante si se trata de motivación para llegar al conjunto Xeneize. “Gary Medel me conoce muy bien, siempre hablamos y él me ha contado lo que sintió cuando marcó los dos goles a River. Siempre le pregunto lo que sintió cuando pasó eso y cuando vistió esa camiseta”, sentenció.