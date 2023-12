Cristóbal Campos no lo pasa bien en Universidad de Chile. El portero de 24 años lleva ocho partidos sin jugar, siendo su último encuentro el empate 1-1 ante Curicó Unido del pasado 15 de agosto por la fecha 21 del torneo.

A los azules sólo les queda el partido con Ñublense y lo más probable es que, como ha venido siendo en las últimas semanas, el titular sea Cristopher Toselli. Obviamente que esté presente tiene incómodo al formado en la U, quien mandó un enigmático mensaje en redes sociales que dejó a varios hinchas azules marcando ocupado.

“Disfruta mientras dure”, escribió Campos en su Instagram personal, acompañando el texto con una fotografía suya haciendo el calentamiento previo a un partido.

Uno que analizó esta postura del guardameta fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports se mostró molesto por el mensaje que quiso mandar Campos.

“Tienes que acostumbrar al jugador a que compita. A ver, los planteles están conformados por 30 jugadores, o sea, yo no puedo decir que si no soy titular me voy. ¿Dónde está la competencia?”, se cuestionó el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos.

En ese sentido, el campeón del mundo con Argentina lanzó que “Campos tiene un futuro extraordinario, tuvo la posibilidad de atajar, estuvo en la selección y tendrá que competir. Cualquier entrenador que llegue te va a decir este es el 1, 2 y 3, lo que no quiere decir que no pueda cambiar”.

“Con Cristóbal Campos tienes arquero para 15 años si quieres, pero hay que enseñarle a competir. Nadie le va a decir ‘acá está tu camiseta’, te la tienes que ganar”, concluyó.

La U tantea terreno con Fabián Cerda

Este complejo momento de Campos en la U ya tiene a la dirigencia de Azul Azul buscando un reemplazante. Todo apunta a que el titular del 2024 será Cristopher Toselli, apuntando a otro formado en la UC para que sea su suplente.

Hablamos de Fabián Cerda, actual arquero de Curicó Unido. Según informó Deportes 13, el meta está en conversaciones con la U para un posible fichaje pensando en el próximo mercado.

El portero de 34 años cerró una discreta campaña grupal con los curicanos, descendiendo a la Primera B tras un pésimo rendimiento del equipo en el torneo. Habrá que ver si en la U tiene la oportunidad de seguir jugando en la Primera División.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

El próximo encuentro de la U será ante Ñublense este sábado 9 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Santa Laura. La U necesita de una victoria para poder mantener vivas las chances de clasificar a copas internacionales, aunque para eso además debe esperar otros resultados.

Para que la U pueda clasificar a la Sudamericana 2024 debe, además de superar a los chillanejos, necesita que Universidad Católica no derrote a Unión La Calera y el descenso de Magallanes.

