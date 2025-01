Universidad de Chile alista la llegada de un nuevo jugador en el mercado de pases, donde aceleran las gestiones para que Javier Altamirano se sume cuanto antes al equipo de Gustavo Álvarez.

Si se concreta el préstamo con opción de compra desde Estudiantes de La Plata, se sumará a la zona de volantes de la U, donde también sumaron a Gonzalo Montes, quien se estrenó en la goleada ante Godoy Cruz.

Este panorama se ve muy complejo para uno de los jugadores regalones del cuadro bullanguero, que verá menos opciones para poder sumar minutos si es que no logra brillar.

Se trata de Lucas Assadi, quien en el último partido ante los argentinos ingresó en el segundo tiempo, algo donde ex jugador de la U, Rodrigo Goldberg hace un fuerte llamado de atención.

Lucas Assadi fue titular ante Coquimbo y suplente contra Godoy Cruz. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Las dudas con Assadi en la U

Fue en Cooperativa Deportes, donde el ex goleador de la U y actual comentarista deportivo profundizó en la nueva situación con la que queda Lucas Assadi en el cuadro azul.

En ese contexto, asegura que al creador formado en el club le está faltando confianza, donde debe retomar ante la gran cantidad de competencia que tendrá con Altamirano y Montes.

“Tiene que mejorar la confianza, me tocó verlo en inferiores… Él mismo no cree en el buen jugador que es. Físicamente está impecable, pero no sabe lo que hace, si llega Altamirano uno dice dónde meten a Assadi”, explicó.

Por lo mismo aseguró que “ojalá no pase lo mismo con Osorio, los dos pusieron el hombro en momentos difíciles y después no tuvieron espacio. A Lucas se le agota el tiempo”.

