La nueva temporada de Universidad de Chile cuenta con nuevos líderes dentro del camarín, donde destaca la figura de Marcelo Díaz, pero además de una sorpresa para los hinchas: Matías Zaldivia.

El defensor se transformó en un indiscutido en la temporada pasada en los azules y poco a poco fue borrando su pasado en Colo Colo, lo que en un comienzo la trajo problemas en la U.

Pese a todo, el nacionalizado chileno demostró con rendimiento en la cancha sus ganas de hacer las cosas bien con los azules, tanto así que para esta temporada fue elegido uno de los capitanes del equipo.

Situación que lo hace estar más tranquilo, donde asegura que trabajó para ganarse el cariño de los hinchas, que ahora lo respetan y le mandan buenos deseos en el club.

Cambio de imagen

Matías Zaldivia saltó a la cacha en el primer partido de pretemporada de la U, ante Unión Española, con la cinta del capitán en el brazo, una imagen que llamó la atención en el fútbol chileno.

Una señal que los días de críticas por su pasado albo habían quedado atrás y que se ha preparado por una nueva temporada, donde buscará el objetivo mayor con la camiseta azul.

“El otro día lo hablaba con mi mujer en mi casa y mirábamos para atrás, el año intenso que tuve, de llegar cuestionado por razones sabidas. Después ser una pieza importante en el equipo y ahora ser uno de los capitanes y es gratificante, lo tomo con responsabilidad”, comenzó explicando.

“Es un gran orgullo, porque cómo llegué a cómo estoy no es fácil. Agradezco al club y mis compañeros que me la hicieron fácil. Fue una decisión difícil (venir a a U) pero me llevó a la selección y sentirme importante. Cuando tome la decisión era sentirme importante y volver a mi mejor nivel y lo estoy logrando y las cosas por lograr en el club me tienen motivado”, precisó.

Por lo mismo, saca conclusiones de lo que ha sido su relación con los hinchas, donde ya tras un año vistiendo la camiseta bullanguera, siente algo especial por los azules.

“Sí, siento el cariño de la gente. Por mi pasado puede haber gente que todavía tenga algunas contradicciones, pero me siento querido, me lo hacen saber acá en el CDA y estoy contento”, finalizó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.