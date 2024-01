Universidad de Chile hace su estreno en la temporada 2024 este sábado con un amistoso que sirve para ir viendo varias cosas. Gustavo Álvarez va por su primer triunfo al mando del Romántico Viajero ante Unión Española y buscará iniciar de la mejor manera su aventura por el club.

Sin embargo, tras conocerse el once inicial del Bulla, una situación muy particular llamó la atención de los hinchas. Marcelo Díaz no estará entre los titulares y, al ser apuntado como capitán, será otro quien lleve la jineta: Matías Zaldivia.

El defensor, que en 2023 tuvo su primera temporada con Universidad de Chile, toma el rol que dejó vacante Luis Casanova. El hecho dividió a los hinchas, donde hay varios que se siguen resistiendo por su pasado en Colo Colo.

Matías Zaldivia es el capitán en el primer partido de la U en 2024

La llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile la temporada pasada generó un rechazo de un sector de los hinchas en un comienzo. No obstante, el zaguero demostró en la cancha que llegaba a aportar y poco a poco se fue ganando el respeto de los fanáticos, aunque no de todos.

En el plantel del Romántico Viajero para el 2024 son pocos los jugadores con un recorrido como para ponerse el cartel de referentes. Marcelo Díaz se perfilaba como el capitán tras su regreso, pero las dudas estaban en quiénes serían los otros.

Y tal como adelantó RedGol días atrás, este sábado la propia Universidad de Chile dio la respuesta. Matías Zaldivia fue el elegido para saltar a la cancha con la jineta en el brazo ante Unión Española, lo que generó un debate en los hinchas.

El defensor se ganó el respeto en la interna y finalmente liderará al equipo ante los Hispanos esta tarde. Eso sí, no son algunos hinchas que siguen sacándole en cara su pasado en Colo Colo, como si no hubiera demostrado que eso es parte del pasado.

Ahora quedará esperar para saber si con el ingreso de Marcelo Díaz a la cancha recibirá la jineta o si la mantendrá el seleccionado chileno. Cristopher Toselli viene a ser el tercero en la lista, aunque por ahora quedará como un misterio.

Matías Zaldivia se gana el respeto de la Universidad de Chile gracias a lo hecho en la temporada 2023. El defensor demostró que llegó a ser un aporte y ahora espera sacar esa chapa de líder dentro de la cancha para ayudar al Bulla a volver a la gloria.

¿Te gusta Matías Zaldivia como capitán de la U? ¿Te gusta Matías Zaldivia como capitán de la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Matías Zaldivia en la U en 2023?

En la temporada 2023, Matías Zaldivia disputó un total de 25 partidos oficiales con Universidad de Chile. En ellos marcó un gol, dio una asistencia y llegó a los 2.134 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Luego de Unión Española, Universidad de Chile viajará al norte para disputar la Copa de Verano. El próximo 27 de enero desde las 19:00 horas el Bulla enfrentará a Universidad Católica en Coquimbo.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.