El triunfo de Universidad de Chile por 1-0 ante el Audax Italiano dejó con tranquilidad al plantel azul, por sumar los primeros tres puntos en el Campeonato Nacional, pero, además, la certeza de que hay mucho por mejorar.

En ese sentido una de las líneas que se ha analizado es la defensiva, que tuvo más trabajo luego de la expulsión de Luciano Pons que dejó a la U con 10 hombres, donde hubo que reforzar varios sectores.

Por lo mismo, fue Matías Zaldivia quien entregó detalles del trabajo que tuvo que hacer junto a sus compañeros, además de dejar en claro un movimiento táctico que tiene que ver con Marcelo Díaz.

Es que hay un trabajo realizado por el técnico Gustavo Álvarez que hace pensar que los azules se paran con una línea de tres hombres, con Díaz en el fondo, acompañado de Zaldivia y Franco Calderón.

La explicación

Fue el propio Zaldivia quien desmiente esta situación, donde aclara que siempre es una línea de cuatro, salvo un movimiento que les pide el entrenador en la táctica.

“Nunca jugamos con tres, depende de los movimientos para presionar si quedamos con tres o con cuatro, pero la línea siempre somos cuatro”, comentó el defensor.

El nacionalizado chileno asegura que tienen que mejorar mucho en la semana de trabajos, porque no pudieron hacer todo de la manera estudiada ante el Audax Italiano.

“Tuvimos muchas pérdidas de balón de salida, tres cuartos para adelante no fuimos muy claro, salvo la primera jugada de Lucas que es la U que queremos ser. Lo bueno que se puede trabajar”, precisó.

En ese sentido, asegura que si bien estuvieron concentrados, no es el fin del trabajo que busca la U de Álvarez para esta temporada.

“Creo que lo más importante son los tres puntos, pero no se jugó como queríamos, no pudimos dominar al rival. Después, obviamente, con la expulsión de Lucho se nos hizo cuesta arriba, tuvimos que ir más atrás, que no era lo que queríamos. Lo rescatable es el sacrificio y que se ganó”, cerró.

