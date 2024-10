En un fútbol que cada vez avanza más rápido, cada irrupción de figuras jóvenes levanta mucha expectativa. Es el caso de Marco Oroná en Universidad de Chile, aunque Fabricio Formiliano aseguró que lo conoce mucho.

En la previa a la disputa de las Eliminatorias, Marcelo Bielsa sorprendió al incluir en la nómina de Uruguay a un grupo de figuras jóvenes. Entre ellos, descató el nombre de Marco Oroná, jugador de 19 años que milita en el equipo de proyección del Romántico Viajero.

Formiliano le abre las puertas del primer equipo

La convocatoria de Bielsa, puso a todos a mirar la trayectoria de la joven promesa de la U. Entre ellos, Fabricio Formiliano. Si bien el central uruguayo comparte nacionalidad con Oroná, no tuvo problemas en reconocer que no se ha cruzado con él en el Centro Deportivo Azul.

“Sinceramente no lo conozco, cuando recién llegué, me escribieron y me dijeron ‘cuídame a Marco’. Al menos desde que yo estoy acá no ha entrenado con nosotros“, aseguró el defensor. Sin embargo, sabe que si sigue con sus buenas actuaciones, pronto estará con él en el primer equipo.

“Creo que la U es un club interesante para su formación y crecimiento. Me sorprendió que vaya a la Selección porque no ha debutado en Primera. Espero que esté con nosotros pronto y que disfrute ese buen momento que pasa”, añadió Formiliano.

Marco Oroná arribó a Universidad de Chile este 2024 tras destacar en la Copa de Uruguay con un equipo amateur, lo que hizo que los ojeadores del Romántico Viajero lo trajeran a La Cisterna. El futbolista de 19 años juega como volante y puede cumplir labores tanto ofensivas como defensivas.