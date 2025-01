Universidad de Chile presentó a su nuevo goleador del mercado de pases para la temporada 2025, donde Rodrigo Contreras se puso por primera vez la camiseta bullanguera ante los medios de comunicación.

En ese sentido, el argentino ex Everton será la nueva carta de gol que tendrá el equipo del técnico Gustavo Álvarez, aunque no la única, ya que confirmaron que van por otro nombre en el ataque.

Con Octavio Rivero liderando la lista, además de Lucas Di Yorio, la U trabaja en mejorar todo su ataque para la temporada 2025, por lo que el Tucu tiene que llegar con todo a competir.

Un histórico de la U, Rodrigo Goldberg, le pone todas las fichas al nuevo atacante, donde deja en claro que le da algo que los azules no tenían en su antiguo plantel.

Rodrigo Contreras fue presentado en U de Chile. Foto: U de Chile.

Las diferencias del Tucu Contreras con Di Yorio en U de Chile

Fue en Cooperativa Deportes donde el ex delantero de Universidad de Chile habló de la importancia que tomará Rodrigo Contreras, aunque con una particular frase.

“Es distinto Contreras. Es un delantero que es el tipo de jugador que puedes dejar solo arriba, que se autogestiona oportunidades, es un tanque, protege la pelota, es zurdo, gira y patea. No pregunta micho, no es torpe ni nada por el estilo, maneja bien la zurda. Uno cree que la va a perder y vuelve a enganchar. No es Messi, pero tiene habilidad”, detalló.

Incluso Goldberg marca diferencias con quién puede ser su competencia si se encamina la negociación con Lucas Di Yorio, quien asoma de último momento para tomar el puesto.

“Di Yorio es más de equipo, tiene otras características, pero para una Copa Liberatores se necesita distintos tipos para buscar los goles”, explicó el ex delantero.

