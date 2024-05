Juan Cristóbal Guarello tuvo un sabroso análisis de lo que fue la derrota de Universidad de Chile ante la Católica, por el Clásico Universitario válido por la fecha 13 del Campeonato Nacional. La U fue local y comenzó en ventaja, pero La Franja se lo dio vuelta con los golazos de Alexander Aravena y Fernando Zampedri.

“Llega un momento en que la jerarquía se impone. O sea, a Zampedri le llega un centro en diagonal, bien servido por Ampuero, pero era un centro complicado. ¿Quién iba a pensar que ese centro iba a terminar dentro del arco? Y te la mete con una chilena increíble”, manifestó King Kong en Deportes en Agricultura.

Comparó que “a Maximiliano Guerrero le llega una pelota y pudo tomar varias decisiones, pensar un poco; y no era un centro tan difícil, pero cierra los ojos, echa el cuerpo para atrás y la manda por arriba del travesaño. Ahí es donde la jerarquía, en esos momentos claves, se impone”.

Por otro lado, el periodista consideró que el gran error de Gustavo Álvarez hasta ahora es no cambiar el chip de su paso de entrenador de Huachipato a director técnico de Universidad de Chile.

La U de Álvarez sin pal B

“Yo creo que le falta un plan B a Álvarez. De repente se pone muy en modo Huachipato. En la presión y exigencia que tiene normalmente Huachipato, hacía el gol y manejaba el partido. Y en la U pretende hacer eso: hacer el gol y tratar de manejar el partido”, sostuvo.

JCG complementa que “la U tiene otro ADN, otra exigencia y presión. La U juega con 40 mil personas, entonces tienes que hacer el gol y cerrar el partido. Pero le ha pasado mucho que hace el gol y el equipo se apaga, se recoge, como que no es tan profundo ni agresivo”.

La U no pudo contra la Católica.

Juan Cristóbal Guarello sentencia que “esta vez la católica se lo dio vuelta y ya después no tuvo la posibilidad. A la U de Álvarez le está faltando el plan B cuando el rival le lee que es agresiva por las bandas y si se las tapan no hay tanto juego por el medio. Le falta ser más contundente: si hiciste haz el primero mete el segundo y cierra el partido. Eso la U no lo está haciendo”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.