Johnny Herrera desempolvó una particular anécdota con Guillermo Hoyos en Universidad de Chile. Lo que además llevó a admitir su separación de Steffi Scholtbach, la madre de su hijo Bruno.

El samurái visitó el programa Media Punta y compartió con sus conocidos de TNT Sports. En el streaming estuvo acompañado por Vero Bianchi, Dani Arrieta y Toby Vega.

Así fue como en medio del ping pong se le preguntó por cuál entrenador prefiere: ¿Gustavo Álvarez o Guillermo Hoyos?. Lo que provocó la particular confesión de Johnny.

“Para mí el profesor Guille que ya fue campeón. A pesar que perdimos la Supercopa. Pero para mí el profe está en el cielo”, partió diciendo el ex portero.

El gesto de Hoyos

Luego se le salió la potente confesión de ídolo azul. “Cuando nace mi hijo, antes que saliéramos campeón y que me peleara con Carlos Heller, mi ex estaba embarazada y lo conversé. Él me dijo ‘cuando su niñito venga en camino vaya y tómese los días que quiera’. Eso no lo hace cualquier entrenador, ni a palos. Luego se postergó y no podía ir para allá (a la pretemporada). Al final me perdí toda la pretemporada pero se lo agradezco eternamente”, recordó.

Vero Bianchi fue sorprendida con la declaración de Johnny Herrera

Tras ello, Vero Bianchi hizo hincapié sobre cuál es su estado civil actualmente, pero declinó a profundizar en sus dichos. Sin embargo, al abordar temas como los dichos de la “Geisha” Anita Alvarado recalcó que “menos mal ahora no tengo a quién me rete”.