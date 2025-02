Joaquín Larrivey vestirá este 2025 su tercera camiseta en nuestro país. El delantero de 40 años fue recientemente presentado como figura en el elenco de Deportes Concepción, club que está en vuelto en una gran polémica con la ANFP, Melipilla y el TAS.

A pesar de ello, el ‘9’ trasandino no olvida a un viejo amor como lo es la Universidad de Chile y en las últimas horas se refirió a la posibilidad de volver a la institución.

Joaquín Larrivey no descarta volver a la Universidad de Chile

El jugador de 40 años conversó en exclusiva con BOLAVIP CHILE y habló de su paso por la Universidad de Chile y no descartó la posibilidad de volver a vestir de azul en un futuro.

El trasandino comenzó diciendo que “Siempre voy a estar agradecido al hincha por lo que viví esos dos años maravillosos, de muchos goles. Y agradecido por el cariño que me brindan en redes sociales y por la calle”.

Posteriormente, señaló “Nosotros le tenemos un cariño enorme como familia a la institución, pensando que algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar”.

Con respecto a esto, fue consultado si en este mercado fue llamado por los universitarios, a lo que señaló “Esta vez no se dio ningún llamado”, ¿Le dolió? El histórico ‘9’ se mostró tranquilo y finalizó diciendo “Tampoco lo he esperado, sinceramente. Y si se vuelve a presentar sería maravilloso en cualquier rol. Si no se vuelve a presentar, agradecido a lo vivido”.

