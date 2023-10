Cobreloa se consagró como campeón de la Primera B, logrando volver al fútbol de honor después de ocho años batallando, de la mano del técnico Emiliano Astorga, que se comienza a abrir un camino.

El entrenador, que debe conversar con la dirigencia loína por su continuidad, es mirado por otros equipos del fútbol chileno, donde aparece en el radar de Universidad de Chile.

Así al menos lo quiere el histórico azul, Cristián Castañeda, quien en conversación con Redgol, asegura que es el momento de darle una oportunidad a un entrenador nacional.

En ese sentido, pide que se abran las puertas del Centro Deportivo Azul para un chileno o para un ex jugador identificado con el club, para la felicidad de los hinchas bullangueros.

Pide un técnico chileno

Castañeda no comparte los nombres que han ido apareciendo, como el de Francisco Meneghini o Gustavo Álvarez, donde cree que no es el camino a seguir por el club,

“No, no me gustan. Creo que la U debiera apostar de una vez por toda por un entrenador del fútbol chileno, que sea de nuestras bases y dar una señal a su hinchada y su gente”, comienza explicando.

En esa línea, asegura que siempre que se busca alguien de casa es para una emergencia, lo que no encuentra justo.

“Algunos dirán que no, que ninguna posibilidad, pero no se ha dado. Siempre es para salvar algo, para apagar un incendio y no lo que se merece”, detalló.

Le abre el CDA a Emiliano Astorga

Un nombre que está de moda, luego del ascenso de Cobreloa, es el de Emiliano Astorga, quien viene de ser campeón de Primera B y ha sumado experiencia en varios equipos.

“Un Emiliano Astorga que subió con Cobreloa. Gente que es capaz, es humilde, quizás no trabaja con tanta tecnología, pero al final el resultado es positivo”, explicó.

“Soy un fiel representante de lo local, soy muy nacionalista, pero quizás no sea opinión valida, pero de alguna manera tenemos que hacernos sentir cuando al técnico chileno le piden mil dificultades y a los argentinos les dan de todo”, precisó.

¿Emiliano Astorga sigue en Cobreloa?

El entrenador Emiliano Astorga, en medio de las celebraciones por el título de Primera B, aseguró que tiene que tener una conversación con los dirigentes antes de pensar en la Primera División.

¿Cuál fue el último entrenador nacional de Universidad de Chile?

El último fue Hernán Caputto, donde luego vinieron varios interinatos: Marcelo Jara, Esteban Valencia, Cristián Romero y Sebastián Miranda.

