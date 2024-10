Universidad de Chile vive la parte más importante de la temporada. Los Azules enfrentan a Universidad Católica en plena definición por el título, por lo cual un histórico como Leonardo Rodríguez tuvo palabras para la actual campaña.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez han liderado casi todo el año, pero Colo Colo les quitó la cima restando solo tres jornadas. Por esta razón, el Romántico Viajero ya no depende de sí mismo y debe esperar un tropiezo albo, además de ganar sus duelos partiendo ante la UC.

Leo Rodríguez comenta la campaña azul

Leo Rodríguez es de esos jugadores que pese al retiro, siempre está pendiente a lo que pasa en el mundo del fútbol y sobre todo en la U, club con el que levantó tres títulos nacionales y donde es considerado un ídolo. Por esta razón, no quedó fuera del presente azul.

“Los clásicos siempre son partidos aparte ¿no? Siento que la ‘U’ tiene la obligación de ganar porque necesita sumar de a tres para poder seguir peleando el título, eso no hay ninguna duda. Yo creo que Gustavo (Álvarez) ha hecho un gran laburo, creo que la ‘U’ es un equipo sólido”, explicó Rodríguez a Al Aire Libre.

Leo Rodríguez con Diego Maradona en la selección de Argentina. Imagen: Archivo.

Si bien el bicampeón de América con Argentina reconoce que es un golpe haber perdido la cima, asegura que el equipo luchará hasta el último partido. “Obviamente que por ahí es doloroso perder la punta cuando faltan tres fechas para el final, pero la ‘U’ va a pelear hasta el final“, indicó.

Incluso, el Leo se animó a elegir a su jugador favorito del plantel. “A mi Leandro Fernández me gusta mucho, es un futbolista muy desequilibrante con gol, con talento, con remate, con realización de juego, me parece que es un jugador diferente, a mi me gusta mucho. Después tenemos en la mitad de la cancha los chicos que tienen tanta experiencia como el caso de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz“, detalló.

Universidad de Chile enfrentará a Universidad Católica a las 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura. A los Azules solo les sirve el triunfo para seguir ilusionados con la opción del título.