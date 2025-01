Universidad de Chile sigue moviéndose en el mercado de pases, donde ya sumó a Julián Alfaro y Gonzalo Montes. Ahora, el gran objetivo de los azules es incorporar otro volante y además un centrodelantero, más aún luego de las salidas de Cristian Palacios y Luciano Pons.

Pero la búsqueda de refuerzos ha sido todo un tema y hay varios que no están contentos con el trabajo de U. de Chile. Diego Rivarola es uno de ellos. “No puedes pagar un millón de dólares por Montes y después no querer poner mínimo un millón y medio en un 9“, protestó en ESPN.

Esa fue una declaración con la que estuvo de acuerdo Felipe Mora, centrodelantero del Portland Timbers de la MLS y quien, en más de una ocasión, ha manifestado sus deseos de volver a la U. De hecho, los hinchas azules se ilusionaban con que en este mercado se pudiera dar.

El 2024 fue un gran año para Felipe Mora, quien fue titular indiscutido en Portland Timbers de la MLS. Jugó 33 partidos y anotó 14 goles. Esto lo hizo volver a la selección chilena, donde Ricardo Gareca lo llamó para la más reciente fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El like de Felipe Mora sobre el mercado de pases de U. de Chile | Instagram

Michael Clark se pronuncia por el mercado de U. de Chile

Este domingo, Michael Clark, presidente de Azul Azul, conversó con ESPN sobre la búsqueda de refuerzos en U. de Chile. “Necesitamos un 9. También un volante y dependiendo de ciertas conversaciones sumaremos otro volante y otro 9″, contó el controlador del equipo universitario.

No quiso referirse a nombres propios como Javier Altamirano y Octavio Rivero. “Es una falta de respeto y al club no le conviene. Entiendo que la gente quiere saber, pero es mejor trabajar en silencio. Los dos que llegarán son tremendos jugadores“, tranquilizó.