Marcelo Díaz regresó a la U para ayudarla a salir de años de fracasos y cierra el 2024 cumpliendo su palabra. Este miércoles el Bulla venció a Ñublense por la cuenta mínima y se coronó como campeón de la Copa Chile 2024.

El elenco estudiantil superó a los Diablos Rojos en un duro partido y se sacó la rabia de haber perdido el título del Campeonato Nacional con Colo Colo. Una situación que llevó a Carepato a emocionarse hasta las lágrimas.

El capitán del Romántico Viajero sacó la voz con los ojos brillosos luego de ganar el certamen y valoró todo lo que fue la temporada. Con un mensaje a los hinchas y el recuerdo del fallecido masoterapeuta, el volante agradeció el 2024 de renacer que hubo en el CDA.

Marcelo Díaz rompe en llanto tras ganar la Copa Chile con la U

Marcelo Díaz volvió para devolverle la gloria a la U y cierra el 2024 levantando el título de la Copa Chile. Carepato lideró a un Romántico Viajero que cortó años de sequía de trofeos y no pudo aguantar la emoción.

Marcelo Díaz se emocionó luego de alcanzar la Copa Chile con la U. Foto: Photosport.

Justo antes de conversar con TNT Sports, el mediocampista lloró junto a sus compañeros. “Fue un año hermoso, desde que comenzamos el 2 de enero dijimos que haríamos de este año uno de los mejores de nuestras vidas y creo que lo hicimos“.

“Transitamos el campeonato, la Copa Chile y todos unidos. Nos tocó perder el torneo, pero sabíamos que nos teníamos que ir con algo, no podíamos irnos con las manos vacías. Hoy se hizo justicia porque lo merecíamos muchísimo”, añadió.

En esa misma línea, Marcelo Díaz destacó a un inesperado responsable de que esté hoy en el Bulla. “La U es especial, es amor, pasión. Todos saben el amor que le tengo a este club. Me costó tanto volver que, una vez que lo hicimos, hicimos las cosas bien. A Mayo le dije que todo esto era de él porque nos pudo traer a mí y a Charles. Agradecer al club y a la gente que nos acompañó todo el año, que fue hermoso”.

Carepato también fue consultado por la muerte de Lorenzo Prieto, su masoterapeuta que perdió la vida previo al duelo con Coquimbo Unido. “Fue un año hermoso. Tuvimos la dicha de tener a don Lorenzo tantos años y lamentablemente lo perdimos en lo que más amaba, haciendo deporte. Esto es para él y su familia“.

“También tuvimos nacimientos, compañeros que fueron padres por primera vez. Fue un año lindo, la gente se comportó de manera maravillosa. Fuimos el equipo con más gente en el año, yo como capitán sólo puedo decir gracias porque se lo merecen”, complementó.

A la U ahora se le viene la Supercopa ante Colo Colo, que le quitó el título en el final. “Ahora a celebrar, merecidas vacaciones tenemos todos. Ya el club tendrá que hacer su trabajo ahora, se viene un año competitivo. Afortunadamente a mí me gustan los desafíos y creo que este año es el piso para lo que tiene que venir. La U no puede ser menos que esto, no puede hacer menos y el próximo año pelearemos para hacer lo mismo y más”, dijo el capitán haciéndole el quite a las polémicas.

Finalmente, Marcelo Díaz le dedicó palabras a los hinchas azules. “Darles las gracias de corazón porque hicieron de este año algo increíble. Estuvieron en todo momento con nosotros y esto es del club, de los hinchas, los jugadores porque la U es una familia“.

¿Cuáles fueron los números de Marcelo Díaz esta temporada?

Con la obtención de la Copa Chile, Marcelo Díaz llegó a un total de 33 partidos oficiales esta temporada con la U. En ellos no marcó goles, aportó con 1 asistencia y llevó a los 2.661 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

La U ahora se va de vacaciones antes de enfocarse en la Supercopa de Chile, donde enfrentará a Colo Colo. El Superclásico por dicho trofeo todavía no tiene fecha confirmada, pero se llevará a cabo a mediados de enero.