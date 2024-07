Universidad de Chile sólo registra el fichaje de Antonio Díaz de cara a la segunda mitad del 2024. Al Chuncho le queda lugar para dos refuerzos y van semanas en tira y afloja con Inter de Porto Alegre por Charles Aránguiz. En Radio Agricultura, Mauricio Pinilla perdió toda la paciencia.

“Estás llevando 45 mil personas por partido, estás reencantando a la gente. Estás dejando atrás todo lo malo que hiciste los años anteriores, tienes la posibilidad de ser campeón en el torneo, estás primero en la tabla…”, partió el reclamo de Pinigol contra Azul Azul.

El ex delantero azul agrega que “tienes todas las condiciones para ganar el torneo y no traes un par de refuerzos de calidad. Y haces todo a última hora. A este plantel no le va bastar. Lo va a pillar Colo Colo. Te firmo que a la U la pilla Colo Colo si no se refuerza”.

“Ahora la U se ve a ratos un equipo liviano, con poca jerarquía. Le faltan jugadores de peso. Si Charles Aránguiz va a llega lo deberían destrabar rápido”, Agregó.

Pinilla furioso por los refuerzos y el caso Morales en la U

Incluso Pinilla lanzó dardos junto a un fuerte tirón de orejas para la directiva de Universidad de Chile, que lleva varios meses fracasando en la renovación de contrato de Marcelo Morales.

“Ya llegaste a un momento en el cual no tienes juego de piernas con el jugador… si el jugador se quiere ir se va a ir en seis meses más. Es una locura lo que le vuelve a pasar a la U año tras año”, manifestó.

Pinilla sentencia que “la U está desperdiciando jugadores que han formado, crecido y se han valorizado en la Universidad de Chile, otra vez sobre la hora. Ojalá lo cierren luego, y a Zaldivia tienen que renovarle ahora ya”.

¿Cuándo juega U de Chile y Everton la revancha de Copa Chile?

Tras la victoria de Everton ante la U por 2-1 en Viña del Mar, Universidad de Chile recibirá a los ruleteros el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional, por el paso a la final de la Zona Centro Norte de Copa Chile.