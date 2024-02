Universidad de Chile comenzó el Campeonato Nacional con una victoria por 1-0 ante Audax Italiano, en un duelo jugado ante 32.000 personas en el Estadio Nacional.

Pese a los tres puntos, el mensaje que quedó desde la interna azul es que queda mucho por mejorar para los próximos compromisos, así poder cumplir el plan de Gustavo Álvarez al mando del equipo.

El argentino ha dicho que quiere un equipo protagonista en todo el compromiso, por lo que necesita que todo su plantel esté en condiciones para jugar, algo como pasó con Cristián Palacios.

El uruguayo aprovechó los momentos que le dieron, luego de la expulsión de Luciano Pons, para marcar el único tanto de la jornada en Ñuñoa y quedar como el protagonista de la jornada.

Su momento

Palacios viene recuperándose de una lesión, lo que le hizo perder terreno en la lucha por ser titular con Universidad de Chile, por lo mismo ante Audax Italiano esperó su momento desde el banco de suplentes.

“Nosotros cuando arrancamos la pretemporada fue a full, con todos peleando un puesto. Una lucha sana, cada uno en su posición y el entrenador decide. Uno tiene que estar preparado, me tocó ingresar y convertir, me deja contento y me da confianza. El entrenador decide y uno tiene que estar preparado”, comentó Palacios.

Más allá de que marcar el gol le sirve, el jugador sabe que ha recibido críticas por su desempeño en la U, pero asegura que debe convivir con ellas y seguir trabajando para ser un aporte.

“Son momentos, buenos y malos, que toca marcar y otros no, uno tiene que esta fuerte de cabeza y saber que las cosas buenas van a llegar y hay que estar preparado. Uno tiene altos y bajos, también como el equipo. El año pasado una primera rueda buena y la segunda no, también baja el rendimiento”, destacó.

