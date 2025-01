El mercado de pases del fútbol chileno se sigue moviendo y en la U de Chile esperan darle noticias a sus hinchas en las próximas horas. El Romántico Viajero tiene todo listo para asegurar el fichaje de Javier Altarmiano, uno de los grandes deseos de Gustavo Álvarez.

El mediocampista es seguido hace semanas y, al parecer, las cosas están por llegar a buen puerto. Eso sí, los hinchas están preocupados por el estado en el que se sumará el jugador, especialmente por sus graves problemas que tuvo en su paso por Estudiantes de La Plata.

El terrible episodio ante Boca Juniors, donde sufrió una trombosis cerebral, además de un accidente de tránsito, instalan dudas sobre su condición. Unas que el médico del elenco Pincharrata se encargó de aclarar para calmar al pueblo azul.

Atenta la U: doctor de Estudiantes y el verdadero estado de Javier Altamirano

La inminente llegada de Javier Altamirano a Universidad de Chile ha generado temor en los hinchas. Los problemas físicos que sufrió el jugador en su paso por Argentina no fueron menores, pero desde el otro lado de la cordillera llamaron a la calma.

Javier Altamirano vuelve al fútbol chileno con la U y luego de meses complejos en Estudiantes. Foto: Getty Images.

Hugo Montenegro, doctor de Estudiantes de La Plata, reveló a Los Tenores de Radio ADN que el jugador está en perfectas condiciones. “Él ya está totalmente recuperado, ha jugado y todo. Está en condiciones de jugar. Fue trasladado al centro de mayor complejidad en Latinoamérica para ese tipo de patologías, se le dio la mejor atención médica”, comenzó señalando.

Además, el médico se encargó de aclarar su estado tras el accidente de tránsito que sufrió. “Tuvo una pequeña lesión cervical, estuvo con un collar un mes. Hizo la rehabilitación y volvió, siempre estuvo acompañado por la psicóloga del club, al igual que su familia”.

De hecho, Hugo Montenegro destacó que Javier Altamirano nunca bajó los brazos. “Estuvo siempre muy enfocado en que todo iba a salir bien, por suerte se pudo recuperar totalmente”.

Finalmente, insistió en que el jugador no tendrá problemas para jugar con normalidad. “No quedó con ninguna secuela, está habilitado a hacer todo. No tendrá inconveniente, se recuperó totalmente de sus patologías“, sentenció.

De esta forma, los hinchas de la U respiran más tranquilos y quedan a la espera del anuncio de Javier Altamirano como su nuevo refuerzo. El mediocampista regresa a Chile para recuperar ese nivel que lo hizo dar el salto a Argentina y que, por un lamentable accidente, no pudo mostrar.

¿Cuáles fueron los números de Javier Altamirano en la última temporada?

Javier Altamirano prepara su arribo a la U luego de haber disputado un total de 15 partidos oficiales con Estudiantes de La Plata en la última temporada. En ellos marcó 1 gol, aportó con 1 asistencia y llegó a los 704 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la U?

Mientras se define la llegada de Javier Altamirano, la U está enfocada en su tercer amistoso de pretemporada. Este viernes 17 de enero desde las 20:00 horas el Romántico Viajero enfrenta a River Plate en Concepción.