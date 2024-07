El arribo de Charles Aránguiz a Universidad de Chile sigue dilatándose en tira y afloja entre el mediocampista, el club chileno e Internacional de Porto Alegre. Los azules ya presentaron a Antonio Díaz y buscan un mediocampista y otro defensa central, en lento movimiento en el mercado desde el CDA.

Sobre cómo marcha lo del Príncipe a la U, el periodista chileno radicado en Brasil de Radio La Clave e ESPN, José Tomás Fernández, aseguró que la operación está estancada, pero no caída.

“Se publicó que estaba sellado, que no llega. Lo que me dicen a mí desde Universidad de Chile es que está todo en stand by, están resolviendo algunas cuestiones particulares, pero que no está caído para nada”, dijo Fernández.

Agrega que “Charles sigue con la voluntad de volver a Universidad de Chile, Inter sigue con la intención de no dejarlo partir por la petición de Eduardo Coudet, pero anoche se produjo la salida del entrenador. Inter jugó sin Charles Aránguiz, lesionado, ya hablaremos de la situación física de Charles Aránguiz…”.

No está caído Charles a la U, a espera del nuevo DT de Inter

“Ayer Inter pierde 2-1 con Juventude por la Copa de Brasil y los hinchas pidieron la salida de Coudet. El DT puso su cargo a disposición y la dirigencia intentó que revirtiera su decisión. Pero el presidente del club oficializa más tarde que dejó de ser el técnico de Inter”, complementó.

Y es precisamente esto lo que puede impulsar definitivamente el regreso de Charles Aránguiz, que tiene definido regresar a la U, pero no ha podido destrabar su salida del Colorado.

“¿Cómo afecta esto a lo de Charles Aránguiz? Si llega un técnico que ve que Aránguiz no está al cien por ciento y que de los siete días de la semana entrena uno o dos, determina que el jugador no le sirve”, explica Fernández.

¿Charles Aránguiz llegará a la U? En el Chuncho no lo dan por caído y dependerá del nuevo DT.

Añade que “lo que me dicen hoy es que la U se desayuna con la noticia de Coudet y que para ellos no está cerrado. No ha habido avances, pero queda mucho mercado de fichajes. Inter no está dispuesto a salidas, pero habrá que ver qué decide el nuevo entrenador. Está sonando un DT que no deja muchos extranjeros en su plantilla, por ahí se podría dar”.

El periodista nacional en Brasil sentencia que “la gestión definitiva todavía no se hace. Pero no se puede dar por cerrado restando 5-6 semanas del mercado de fichajes, menos con un Inter cambiando de entrenador y sin saber su plan de trabajo. Para la mí la posibilidad es baja por la postura de Inter, no me gusta vender humo, pero de momento sigue todo como hace cinco días. La U sigue ultimando detalles de lo que debería ser la propuesta oficial”.