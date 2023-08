César Vaccia defiende con uñas y dientes a Mauricio Pellegrino: "No me parece un ultimátum"

Universidad de Chile pasa por un trágico momento en el Campeonato Nacional 2023. Los azules han acumulado cuatro derrotas consecutivas y las críticas comienzan a rondar en torno a su entrenador Mauricio Pellegrino. Según aseguró El Mercurio, en la casa de la U se plantean establecer un ultimátum sobre el resultado del próximo partido.

La necesidad de buenos resultados aumenta, mientras que el fantasma del descenso mira de lejos, pero se acerca cautelosamente. En Azul Azul están dispuestos a hacer cambios radicales, por lo que el desempeño del equipo, así como el resultado, serán primordiales para la continuidad de Pellegrino.

Sin embargo, no es la opinión de todos los seguidores del cuadro universitario. El bicampeón del fútbol chileno como DT con Universidad de Chile, César Vaccia, salió a defender a Pellegrino y prestarle ropa en estos duros momentos.

“Nosotros los entrenadores, y más en equipos como la U, Colo Colo o Católica, de mucha tradición a nivel nacional, sabemos que tenemos que tener a los equipos lo más alto posible, peleando el campeonato permanentemente”, comenzó en entrevista con Bolavip Chile.

Vaccia le presta ropa a Pellegrino frente a posible ultimátum

“Siempre va estar uno en la corniza. En cualquier momento los dirigentes pueden presionarte o ponerte algún desafío que signifique tu salida”, agregó el estratega sobre la presión de los clubes grandes a sus directores técnicos.

Respecto del ultimátum, Vaccia fue claro en decir que no estaba de acuerdo, y que no es la manera de medir el desempeño de un DT. “Si eso es así no me parece. Se supone que esto es un proceso, que es un muy buen entrenador, una persona seria y decente”, declaró.

Luego siguió defendiendo el trabajo de Pellegrino: “estábamos últimos, ahora estamos más cerca de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores”. Si bien no nos ha ido bien estos últimos cuatro o cinco partidos. Si es que se produce una presión de tipo que si no ganamos el lunes, se va, no me parece algo que vaya en beneficio del equipo y de la institución”.

¿Cuál es el rendimiento de Pellegrino en la U?

Desde su llegada a Universidad de Chile y hasta la derrota por goleada contra O’Higgins, Mauricio Pellegrino ha dirigido 22 partidos oficiales con 9 triunfos, 5 empates y 8 caídas. Ha cosechado 32 de 66 puntos posibles totalizando un 48,48% de rendimiento.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile y Curicó Unido?

Universidad de Chile recibirá a Curicó Unido en el estadio Santa Laura el próximo lunes 14 de agosto a las 20 horas. El partido corresponde a la fecha 21 del Campeonato Nacional 2023.