Universidad de Chile viene de la humillante derrota por 2-5 contra O’Higgins y el periodista Cristián Caamaño ya piensa en el próximo desafío de los azules. La U debe recibir a Curicó Unido y después enfrentará a La Calera y Colo Colo, en un nuevo Superclásico del fútbol nacional…

En Deportes en Agricultura, Caamaño se mostró molesto por el rendimiento mostrado por el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. Si bien explica que a principios de año no fue un error elegir al DT, considera que a estas alturas el trasandino no dio respuestas.

Ahí Caamaño levantó la voz. Es que considera que al igual como ha castigado a Lucas Assadi por bajas actuaciones, contra Curicó también debería hacer lo mismo con jugadores como Cristóbal Campos, Luis Casanova y otros, que lisa y llanamente protagonizaron una vergüenza ante los rancagüinos.

El enojo de Caamaño con Pellegrino en la U

“Hoy decir que fue una mala elección de Pellegrino, claramente no. Que no ha estado a la altura el técnico, claramente sí. Que los jugadores no han estado a la altura, muchos de ellos, claramente sí. Que los jugadores no han subido su nivel con Pellegrino, salvo algunos, sí”, dijo el comentarista.

Caamaño agregó que “ninguno es mejor desde que llegó Pellegrino a la banca de la U. Pero eso también es responsabilidad del jugador por no estar a la altura y del entrenador por no entregar las herramientas”.

“Aquí quiero ver a Pellegrino, así como es tan duro con Assadi porque juega un partido mal y lo manda a la banca, a ver si se atreve a dejar de suplente a Campos o a Casanova. A ver si realmente tiene la personalidad para mandar a la banca a todos los que fueron una vergüenza el lunes. Manda a Assadi a la banca porque sabe que no le genera problemas ni ruido”, sentenció el rostro de Agricultura.

¿Cuándo juega la U ante Curicó Unido?

En su próximo partido, Universidad de Chile y Mauricio Pellegrino reciben a Curicó Unido este lunes 14 de agosto desde las 20:00 horas. El duelo se jugará en el estadio Santa Laura, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cuál es el rendimiento de Pellegrino en la U?

Desde su llegada a Universidad de Chile y hasta la derrota por goleada contra O’Higgins, Mauricio Pellegrino ha dirigido 22 partidos oficiales en el Chuncho con 9 triunfos, 5 empates y 8 caídas. Ha cosechado 32 de 66 puntos posibles en un 48,48% de rendimiento.