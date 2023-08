Luego de la goleada por 5-2 de O’Higgins ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, los dardos apuntaron a todo el plantel, pero en especial a un jugador: Cristóbal Campos.

El portero fue apuntado por su rendimiento en el encuentro, algo que ha motivado al plantel de la U a darle ánimo para no hundirlo, destacando que es muy importante en el camarín bullanguero.

Apoyo

Fue su compañero, Federico Mateos, quien comentó cómo está trabajando el meta formado en los azules, enfocado en lo que viene, que es el duelo ante Curicó Unido del lunes en Santa Laura.

“Cristóbal es gran jugador, un gran arquero y es muy importante que esté bien. No está feliz, porque le hicieron cinco goles, bueno a todo el equipo”, comentó el volante argentino.

Por lo mismo, cree que es trabajo de todos los compañeros levantarlos y hacerle entender que cuando se cae es un trabajo grupal.

“Los jugadores tenemos que apoyarlo y sacarlo adelante. No es el único responsable de los goles. Once entramos a la cancha y todos tenemos la culpa de no ganar”, enfatizó.

¿Cuántos partidos perdidos lleva U. de Chile?

Universidad de Chile suma cuatro partidos ganar de forma consecutiva en la segunda rueda del Campeonato Nacional: Unión Española, Palestino, Magallanes y O’Higgins.

¿Dónde jugarán ante Curicó Unido?

Universidad de Chile enfrenta el lunes 14 de agosto a Curicó Unido, donde si bien se pensó trasladar el encuentro a Valparaíso, será finalmente en el estadio Santa Laura.