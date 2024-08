Un gran cambio se viene en Universidad de Chile para su partido programado para el martes ante Unión Española, luego de que Gustavo Álvarez cortó a Luciano Pons.

El delantero argentino que trajo el propio entrenador a principios de año para ser el goleador de su equipo no fue considerado ante los hispanos, para dejar su espacio en la banca de suplentes a Nicolás Guerra.

Una situación que mueve el piso del camarín bullanguero en el CDA, donde uno de los grandes proyectos internacionales queda fuera por un Guerra, que estuvo muy cerca de partir a préstamo.

Por lo mismo, el periodista Cristián Caamaño analizó este cambio de variante en la delantera, donde apunta que Álvarez se dio cuenta de un gran error que había cometido en la U.

Luciano Pons está cerca de cumplir cuatro meses sin goles en la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Fuera Pons y adentro Guerra en la U

Fue en Deportes en Agricultura donde Cristián Caamaño se refirió a la salida de Luciano Pons ara el duelo de Universidad de Chile contra Unión Española, donde se disculpa con Nicolás Guerra.

“Álvarez no es rencoroso, no es categórico, no es tajante en sus decisiones futbolísticas y tiene la capacidad de reconocer errores. Lo que hizo con Nicolás Guerra durante muchos meses en la primera rueda fue demasiado duro contra un futbolista que no fue peor que Pons, quizás hubo decisiones extra futbolísticas que lo terminaron dejando debajo”, comentó Caamaño.

“Contra Cobreloa Guerra demostró que está uno o dos pasos adelante que Pons, independiente del gol, de la asistencia y de todo, es mejor jugador que pons, eso terminó convenciendo a Álvarez de no mandarlo a préstamo porque Pons no da garantías de nada. Era un error muy grande y ahora deja afuera a Pons”, destacó el periodista.

Es más, hace otro llamado de alerta en Universidad de Chile por su plantel: “Pons si no va a la banca, tendrá dos extranjeros en la tribuna, por razones futbolísticas”.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras golear a Cobreloa, Universidad de Chile abre la fecha 22 del Campeonato Nacional como local contra Unión Española, este martes 27 de agosto desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.

