Este miércoles los azules solicitaron a Unión Española el arriendo del Santa Laura para el Superclásico, que no se jugará en Concepción. El acuerdo entre azules y rojos por ahora excluye los duelos de los azules con albos y cruzados.

Universidad de Chile trabaja contra el tiempo para encontrar escenario para el Superclásico frente a Colo Colo pactado para el próximo domingo 31 de julio por la vigésima fecha del Campeonato Nacional, con los azules como locales.

La U pretendía jugar el duelo ante su archirrival en el Ester Roa, pero el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, informó que los azules sólo preguntaron por esa posibilidad sin concluir los trámites requeridos en el plazo requerido. Así, el recinto penquista queda descartado como posible estadio para el Superclásico, considerando además que varias autoridades penquistas estaban en contra de recibir el partido.

Con Concepción descartada, la directiva azul presentó una solicitud formal a Unión Española para arrendar el estadio Santa Laura de cara al clásico frente a Colo Colo. Los azules vienen siendo locales en el reducto de los rojo, pero el contrato y acuerdo entre la U y los hispanos excluye los partidos frente al Cacique y Universidad Católica.

Tal como informa Carlos Rudloff de Radio Agricultura, “Universidad de Chile hizo una solicitud para arrendar el estadio Santa Laura para el superclásico en ante Colo Colo. Ahora la decisión se tomará en el directorio de Unión Española”.

En Unión Española ya le han hecho el quite a la posibilidad de “prestarle” el Santa Laura a la U para los clásicos y los planes de Azul Azul no se ven fáciles. En caso de no prosperar la solicitud por el estadio de los hispanos, en el CDA tomarán dirección al estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Cabe recordar que Universidad de Chile arrastra problemas con la localía desde el inicio de las remodelaciones del Estadio Nacional para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El año pasado la U ejerció como anfitrión en el estadio El Teniente de Rancagua, pero en la Sexta Región no quieren ver ni en pintura a los hinchas azules.